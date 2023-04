RIFORMA PENSIONI 2023/ La caccia alle risorse per nuovi interventi (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, L’ANALISI DI DE MATTIA

In un articolo pubblicato sul Mattino, l’ex direttore centrale della Banca d’Italia Angelo De Mattia evidenzia che “una solida riforma previdenziale deve fondarsi sulle previsioni di una crescita consistente. Ebbene, si immaginava che, scemando gli oneri delle bollette, calando l’inflazione, con un Pil stimato nell’1% e un debito in calo sia pure lieve, un qualche intervento sulle pensioni sarebbe stato sin d’ora possibile. I numeri, però, parlano chiaro e danno conto della prudenza che viene rappresentata dal Governo nel redigere il Def e spingono a porsi il problema del reperimento di ulteriori risorse che a questo punto possono derivare solo dall’intensificarsi della lotta all’evasione e da una nuova, diversa da quella tentata in passato, spending review”.

LE PAROLE DI FRENI

Intanto, stando a quanto riporta Milano Finanza, “dopo 12 anni di attesa il regolamento sugli investimenti delle Casse previdenziali è atteso a giorni. Chiuse le partite più urgenti (Def e nomine) il Governo è pronto a pubblicare il documento che non conterrà limiti percentuali agli investimenti degli enti ma lascerà autonomia alle Casse”. Infatti, il sottosegretario all’Economia Federico Freni ha detto che “Non ci saranno tetti agli investimenti per le varie tipologie di asset, dando quindi libertà alle casse dei professionisti sul collocamento delle riserve. Il parametro sarà quello della ragionevolezza, non imponendo alle casse un investimenti piuttosto che un altro”. Va ricordato che il Governo vorrebbe anche, tramite la riforma fiscale, abbassare dal 26% al 20% l’aliquota di imposta sui rendimenti dei fondi pensione.

