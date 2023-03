RIFORMA PENSIONI 2023/ La Cgil boccia il confronto con il Governo (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI FERRARI (CGIL)

Il confronto tra Governo e sindacati sulla riforma delle pensioni non sembra aver finora portato a risultati tangibili e per Christian Ferrari, “il giudizio sul confronto aperto nelle ultime settimane sul capitolo previdenza è radicalmente negativo. Si sta rilevando un generico tavolo di ascolto, privo di carattere negoziale, con tempistiche assolutamente incerte”. “Altro che superamento della legge Fornero. Da quel tavolo non è arrivata nessuna risposta, nemmeno sul ripristino dei requisiti di Opzione donna in vigore fino allo scorso dicembre”, aggiunge il Segretario confederale della Cgil, secondo cui un intervento correttivo su Opzione donna “avrebbe rappresentato una prima risposta anche utile per dare credibilità al confronto sulla previdenza”.

SPILLO/ Il piano di Monti per distruggere l'economia reale va avanti

IL GIUDIZIO SULL’OPERATO DEL GOVERNO

Come riporta collettiva.it, secondo il sindacalista, “c’è davvero da dubitare sulla reale intenzione di un esecutivo che sembra molto lontano da intervenire su quello che servirebbe: una vera riforma del nostro impianto previdenziale, attraverso l’uscita flessibile a partire dai 62 anni, il riconoscimento della diversa gravosità dei lavori, la pensione di garanzia per i giovani e per chi ha carriere discontinue e povere, il riconoscimento del lavoro di cura e della differenza di genere, l’uscita con 41 anni di contributi senza limiti di età e una maggiore tutela del potere di acquisto dei redditi da pensione”. Senza dimenticare che in questi giorni si sta parlando di aumento delle pensioni quando in realtà c’è stato un blocco parziale delle rivalutazioni.

RIFORMA PENSIONI 2023/ Nuove uscite incentivate a Stellantis

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

EMERGENZA SICCITÀ/ Dal riso al prosciutto, le produzioni Made in Italy a rischio

© RIPRODUZIONE RISERVATA