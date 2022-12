Riforma pensioni 2023/ La CGIL si accanisce contro il Governo: “soluzione peggiorata”

La riforma pensioni del 2023 è stata proposta – come ormai sappiamo – in via temporanea. La manovra di bilancio sarà approvata entro il 31 dicembre, in cui verranno affermate anche altre opzioni del Governo Meloni.

Come annunciato pochi giorni fa, Maurizio Landini, sindacalista della CGIL, ha criticato fortemente la scelta del Governo, che avrebbe dovuto – dopo mesi di discussioni – trovare una soluzione strutturale e non momentanea come quanto accaduto.

Riforma pensioni 2023: replica la CGIL

Maurizio Landini, ha criticato fortemente la riforma pensioni del 2023, sostenendo quanto segue:

“Siamo partiti da quota 100 per arrivare a 103, in sostanza siamo tornati alla riforma pensioni della Fornero, anzi l’hanno peggiorata con opzione donna e ora si danno contributi per non andare in pensione”.

Ma le contestazioni non finiscono qui, tanto che i sindacati sono anche in disaccordo con le rivalutazioni.

Sulla nota della Confederazione Generale Italiana del Lavoro, si abbassa ancora di un 3% la percentuale dei redditi della pensione oltre 5 volte il trattamento minimo. E non si tratta di un trattamento riservato ai ricchi (come detto dalla presidente del Consiglio), ma da operai ed impiegati specializzati, che hanno lavorato e versato contributi per 40 anni o più.

“Sulla rivalutazione delle pensioni il taglio continua a essere pesante: 3,5 miliardi in meno nel solo 2023, 17 miliardi in meno nel triennio. La rimodulazione della percentuale di rivalutazione, che alza dall’80% all’85% le pensioni tra 4 e 5 volte il trattamento minimo, è insignificante: 8 euro lorde al mese in più di media”.

Non si farà marcia indietro neppure su Quota 103, che è stata proposta come soluzione temporanea. Eppure la Legge Fornero è saltata soltanto per questa decisione momentanea. Il problema quindi, è stato soltanto “rimandato al 2024“.

Speriamo che il Governo Meloni possa, durante il 2023, attuare una riforma pensioni strutturale e più stabile, senza attendere troppo tempo come è accaduto nel 2022, dove fino all’ultimo nessun lavoratore sapeva la sua sorte pensionistica.











