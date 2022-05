Riforma pensioni 2023/ La “Fornero è funzionale ed ambiziosa”: perché non è così

Sulla riforma delle pensioni per il 2023, la situazione della guerra tra Ucraina e Russia non migliora affatto. Infatti, tra le sanzioni europee e le punizioni di Putin che ha ordinato alle aziende di limitare la fornitura elettrica all’Italia e all’Europa, l’idea che resti la riforma pensioni della Fornero è sempre più probabile.

Riforma pensioni 2022/ Gli incentivi per l'isopensione sono a carico dell'impresa

Nel frattempo il segretario confederale della Uil, nonché Domenico Proietti, starebbe insistendo sulla possibilità di investire economicamente su nuovi fondi e risorse per poter mettere in atto una nuova riforma previdenziale.

Riforma pensioni 2023: la Fornero è davvero buona?

I politici si preoccupano esclusivamente dall’aspetto economico, senza considerare che un aumento considerevole delle spese previdenziali – purché comportino un effettivo beneficio – a lungo andare potrebbero risultare molto più proficue.

RIFORMA PENSIONI/ Le alternative alla staffetta generazionale

Basterebbe leggere la Relazione del Paese stilata per il 2022, in cui si definisce – sembrerebbe quasi un’utopia – che la “riforma pensioni della Fornero è ambiziosa e funzionale“.

Secondo Domenico Proietti il problema sarebbe da collegare alla mentalità europea, visto che sulle pensioni si fa riferimento soltanto alle “spese”, senza tener conto e aver rispetto di chi ha lavorato per decenni.

La riforma pensioni del 2023 dovrebbe esser rappresentata da elementi quali: adeguatezza, un equilibrata copertura previdenziale, pur tenendo conto della struttura demografica di un determinato paese.

RIFORMA PENSIONI/ La Fnp-Cisl rilancia Quota 41

Come dovrebbe essere la Riforma pensioni 2023 secondo Proietti

Proietti ha spiegato dettagliatamente – secondo il suo parere – come dovrebbe essere la pensione per il 2023 e gli anni a seguire:

Adeguatezza : la pensione dev’essere percepita in modo proporzionato ma soprattutto dignitoso, rispetto agli anni lavorati.

: la pensione dev’essere percepita in modo proporzionato ma soprattutto dignitoso, rispetto agli anni lavorati. Copertura previdenziale : indipendentemente dal lavoro svolto, la pensione dovrebbe esser garantita per far sì che i cittadini possano sentirsi parte integrante della società e vivere dignitosamente.

: indipendentemente dal lavoro svolto, la pensione dovrebbe esser garantita per far sì che i cittadini possano sentirsi parte integrante della società e vivere dignitosamente. Struttura demografica di un paese: in base alla vecchiaia della popolazione, andrebbe proporzionato persino l’investimento delle pensioni. In Europa, seppur gli italiani raffigurano la popolazione più vecchia d’Europa, è il Paese che comunque investe e sperpera più denaro in pensioni.

In un sistema come quello italiano così complesso, le spese della previdenza sociale, assistenziale e altre di altri ambiti, dovrebbero esser operazioni valutate separatamente per garantire maggior trasparenza e chiarezza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA