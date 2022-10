Riforma pensioni 2023/ La manovra economica per trovare una soluzione

Il programma del nuovo Governo riguardo la riforma delle pensioni del 2023 sembra voler centrare bene i conti. Quota 41 – come abbiamo visto in questi ultimi tempi – è quello su cui i Sindacati e anche la Lega, potrebbero trovarsi d’accordo.

Quello che non viene ben visto di buon occhio è la possibilità di uscire prima dal lavoro, senza però riuscire a far quadrare il conto economico nella prossima Legge di Bilancio. E allora, qual è la soluzione attuale da poter prendere per riuscire ad accontentare tutti, senza sventrare le casse di Stato?

RIFORMA PENSIONI 2022/ Sbarra: proroga Quota 102 sarebbe solo una toppa

Riforma pensioni 2023: una soluzione nella prossima Legge di Bilancio

La riforma pensioni 2023 potrebbe avere la soluzione in tasca: proporre Quota 41 ma limitando l’accessibilità. L’età anagrafica sarebbe il limite a cui il nuovo Governo starebbe pensando. Una opzione per risparmiare un po’ di soldi pubblici.

Governo Meloni, voto fiducia Senato/ Diretta video discorso: Centrodestra a quota 116

La Legge di Bilancio del prossimo anno, dovrà prevedere una manovra economica equilibrata e soprattutto, fondata sulla solidità. Nello specifico, stiamo parlando della possibilità di far uscire dal lavoro oltre 470mila lavoratori, con età compresa tra 61 e 66 anni (un giusto compresso tra Opzione Uomo, che risulterebbe troppo penalizzante, e Quota 41 per tutti).

L’uomo che potrebbe salvarci da un disastro economico è Giancarlo Giorgetti, nuovo Ministro dell’Economia. Sui tavoli del Governo e dei sindacati, attualmente si discute su un tema molto delicato, il corretto approccio fondato sul dialogo sociale e sull’essere d’accordo per le decisioni in comune.

FIDUCIA AL GOVERNO/ Folli: “Cauta sull’Ue, realista sull’economia: questa maggioranza durerà”

Nello specifico:

“Il momento che stiamo vivendo necessita di soluzioni frutto di un rinnovato dialogo sociale. In questo momento, è importante favorire il confronto affinché si possano trovare soluzioni condivise a beneficio del mondo delle imprese, dei lavoratori dipendenti e autonomi e più in generale di un mondo del lavoro sempre più inclusivo, contrastando forme di disuguaglianza e povertà.”

Riflettori puntati sul Piano nazionale ripresa resilienza, dove si parlerà di riforma pensioni 2023 e delle tasse da ammortizzare al fine di agevolare i cittadini contro la crisi a cui sottostiamo quotidianamente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA