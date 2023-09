Riforma pensioni 2023/ Fp-Cgil ricorda il numero di uscite nella Pa

LE ASSUNZIONI CHIESTE DALLA CGIL

Cominciano oggi le assemblee dei lavoratori della sanità organizzate dalla Cgil ad Arezzo, nel corso delle quali, oltre alla preparazione per la manifestazione nazionale del 7 ottobre, verranno evidenziati, come riporta areezzonotizie.it, temi cari alla Funzione pubblica della Cgil, ovvero “un piano straordinario pluriennale di assunzioni che vada oltre le stabilizzazioni e il turn-over, superi la precarietà e valorizzi le professionalità, sostenendo le persone non autosufficienti, tutelando salute e sicurezza sul lavoro, rilanciando il ruolo della prevenzione”. Secondo la Fp-Cgil, “un serio piano di assunzioni nella Pubblica amministrazione avrebbe immediati riflessi positivi nella vita di tutti i cittadini. Alcuni esempi? La durata media di un processo civile si ridurrerebbe a 2 anni; l’attesa media al pronto soccorso passerebbe da 90 a 60 minuti; 1 medico di famiglia ogni 1.000 e non 1.500 assistiti”. Le assunzioni “sono rese necessarie dal progressivo invecchiamento degli addetti (età media 50 anni) e dal fatto che in 750mila andranno in pensione entro il 2030”.

RIFORMA PENSIONI 2023/ Cgil pronta alla piazza anche dopo il 7 ottobre (ultime notizie 17 settembre)

RIFORMA PENSIONI, L’ANALISI DI SARACENO

In un articolo pubblicato su La Stampa, Chiara Saraceno spiega che “a motivo di carriere discontinue a causa dell’interferenza delle responsabilità di cura familiare che sono state addossate tutte o in larga misura a loro, con l’andata a regime del sistema contributivo le lavoratrici anziane oggi, a differenza di pochi anni fa, vanno in media in pensione cinque mesi dopo gli uomini e spesso devono aspettare l’età della pensione di vecchiaia, mentre molti lavoratori uomini possono andare in pensione di anzianità. Le donne sono e saranno ancora per qualche anno, i soggetti più penalizzati nel passaggio dal metodo retributivo a quello contributivo, pagando un prezzo alto per tutto il lavoro familiare gratuito che fanno nel corso della vita”.

RIFORMA PENSIONI 2023/ Sgambati (Uil): l’età per certi lavori va cambiata

IL PREZZO DA PAGARE PER OPZIONE DONNA

La sociologa evidenzia che questo è “un prezzo insito anche nella misura che sembrava di specifico vantaggio per loro, ‘Opzione donna’, che ha consentito a chi, per lo più a basso reddito, ne aveva bisogno per far fronte alle responsabilità di cura familiare, di andare in pensione un po’ prima. Ma con una forte decurtazione della pensione. Cosa che non è successa ai – molto più numerosi – lavoratori, per lo più uomini, che hanno potuto fruire di ‘Quota 100’”. Saraceno aggiunge che “la questione delle carriere lavorative discontinue non riguarda solo le donne. La crescente precarietà nel mercato del lavoro, che vede un aumento di 20 punti percentuali in 10 anni di chi entra con un contratto temporaneo, insieme all’aumento del part time involontario, segnala che sta diventando una caratteristica di una quota crescente di lavoratori e lavoratrici, anche se incide di più tra queste ultime”.

Pensioni INPS 2023/ "Disuguaglianze" tra uomini e donne, chi percepisce di più? (15 settembre 2023)

