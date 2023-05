Riforma pensioni 2023/ Bombardieri: sacrificati giovani e donne

LE PAROLE DI BOMBARDIERI

“Oggi da Milano il nostro appello al Governo affinché si possa riordinare l’attuale sistema pensionistico, con una netta separazione tra previdenza e assistenza, prevedendo il diritto sacrosanto per i lavoratori a pensioni dignitose, e garantendo al contempo il loro potere d’acquisto, per poter far fronte all’aumento del costo della vita e ad un’inflazione sempre più alta”. Queste la parole, riportate da Agenparl, di Emilio Didonè, Segretario generale della Fnp-Cisl durante la manifestazione di sabato scorso. Pierpaolo Bombardieri, Segretario generale della Uil, come riporta Ansa, ha invece detto che “Cgil Cisl e Uil stanno in piazza per chiedere al Governo e alla politica di costruire un Paese diverso, basato su un lavoro stabile, dignitoso e sicuro, dato che si continua a morire, e di fare una riforma fiscale che tenga conto di chi effettivamente paga le tasse e di chi evade, e di discutere finalmente di una riforma delle pensioni, che fino ad adesso ha sacrificato giovani e donne”.

RIFORMA PENSIONI, LA PROPOSTA DI PALEARI

In un articolo pubblicato sul Sole 24 Ore, Stefano Paleari avanza, in tema di riforma delle pensioni, “una proposta che favorisca un’uscita graduale dal lavoro, volontaria e sostenibile, capace di superare le logiche on/off un po’ novecentesche. Nella versione più semplice (per brevità mi limito a enucleare il ragionamento di fondo), a partire da una certa età (minore di 67 anni), si introduca la possibilità di ridurre l’impegno lavorativo a fronte di una riduzione proporzionale della retribuzione e, al tempo stesso, si acceda alla frazione di pensione corrispondente, calcolata con il metodo contributivo. Avremo in tal modo una situazione più variegata e più giusta rispetto a quella attuale”.

I VANTAGGI DEL PENSIONAMENTO GRADUALE

Infatti, spiega il professore di Analisi dei Sistemi Finanziari e di Public Management presso l’Università degli Studi di Bergamo, oggi “chi si pensiona con una forte componente retributiva (quindi non coperta interamente dai contributi) riceve più del dovuto e può giustamente continuare a lavorare. Un “pensionamento graduale” favorirebbe anche una staffetta generazionale, non solo anagrafica ma anche di competenze e aumenterebbe il numero di occupati “equivalenti” con benefici sulla crescita del Paese. Da ultimo, e forse più importante, metteremmo le persone nella condizione di lavorare per più tempo e progressivamente di meno. E la scelta dipenderebbe anche dalla salute e dalle scelte economiche di ciascuno”. Tuttavia, tale proposta “non è la panacea di tutti i mali, soprattutto di quelli derivanti dall’inedita situazione demografica, che va affrontata con un insieme di azioni”.

