RIFORMA PENSIONI 2023/ La proposta di un tetto alle liquidazioni (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, L’ANALISI DI VITALE

In un articolo pubblicato su ilcompagno.it, Salvo Vitale spiega che “gli incontri tra Governo e sindacati sul nodo delle pensioni, le contrattazioni su quali lavori siano da ritenere usuranti e quindi suscettibili di avere lo sconto di sei mesi per andare in pensione, rispetto ai tentativi di aggiramento della odiata Legge Fornero, nascondono ipocritamente il problema di fondo del quale si preferisce non parlare: le scandalose liquidazioni e le incredibili pensioni e retribuzioni pagate mensilmente ai grandi dirigenti, sia statali che privati, i burocrati, manager, magistrati e a numerose altre categorie, parlamentari compresi. Parliamo di milioni di euro, spesso di due o tre pensioni incassate dalla stessa persona”.

LA PROPOSTA DI UN TETTO ALLE LIQUIDAZIONI

Per l’autore, “la cosa più doverosa e più banale sarebbe quella di decidere un tetto alle pensioni e alle liquidazioni. Con 100 mila euro l’anno qualsiasi persona, qualsiasi famiglia può vivere agiatamente e consentirsi di soddisfare, se non tutti, gran parte dei piaceri negati ai comuni mortali. Idem dicasi per le liquidazioni, che non dovrebbero superare il tetto dei 100 mila”. A quel punto, “con l’ingente somma rimasta si potrebbero creare migliaia di posti di lavoro e rimpinguare retribuzioni misere, sotto la soglia della povertà, indennità di disoccupazione o, se si vuole, anche il vituperato ‘Reddito di cittadinanza’ che, nella maggior parte dei Paesi europei è in atto ed è la base delle politiche sociali che regolano l’assistenza e l’avvio all’occupazione”.

