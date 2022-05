Riforma pensioni 2023/ La proposta ‘sostenibile’ per uscire dal lavoro con anticipo

Riforma pensioni 2023: Governo ancora al palo

Nessuna proposta concreta sulla riforma pensioni 2023, il Governo è ancora in crisi, i Sindacati cercano di trovare una soluzione che possa andar bene a tutti, ma i problemi sociali, sanitari ed economici non fanno altro che rallentare gli iter.

Se dovessimo basarci sui fatti, probabilmente non dovremmo considerare neppure la possibilità di prendere la pensione in due tempi. Basterebbe dare un’occhiata dl Documento di Economia e Finanza (DEF), per poterlo capire fin da subito. Dunque, quali altre possibilità rimangono?

Riforma pensioni 2023: via dal lavoro a 64 anni si può?

Sulla riforma pensioni per il 2023 ci sono ancora tanti dubbi e problemi da sfatare. Il più avvilente è quando si potrà uscire dal lavoro. Sulla flessibilità ci sarebbe una possibilità in più, sfruttare la Quota 102.

Secondo gli esperti però, sarebbe una misura che il Governo Draghi potrebbe optare solo per quest’anno, visto il grosso sforzo economico necessario a soddisfare tale proposta.

L’accordo “perfetto” si potrebbe trovare qualora si obblighi il lavoratore a versare almeno 38 anni di contributi, e poi poter entrare nell’età pensionistica a 64 anni.

Il problema rimane quello legato alla sostenibilità. Le ipotesi in campo sono diverse, in primis la più plausibile potrebbe essere quella di uscire dal lavoro a 64 anni, a patto che si siano versati 20 anni di contributi pensionistici.

La reale differenza su cui si dovrebbe lavorare, rimane quella tra i soggetti con il sistema “misto” e il sistema contributivo, dato che al momento i lavoratori retributivi sarebbero meno di 192 mila.

Il problema in questi numeri sta nella soglia minima non rispettata, perché si ridurrebbe di 2,5 volte rispetto alla quota minima da assegno sociale che invece ammonta a 2,8 volte.

Il presidente Alberto Brambilla, di Itinerari previdenziali, ha considerata valida l’opzione di poter unire la Quota 102 tramite il sistema 64 + 38, purché venga rispettato il connubio tra l’aspettativa di vita e il passaggio al sistema (soltanto quello) contributivo.











