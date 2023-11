Riforma pensioni 2023/ Brambilla: Governo ha reso Legge Fornero più dura

LE PAROLE DI BRAMBILLA

Secondo Alberto Brambilla, con il taglio del cuneo fiscale e gli incentivi alle assunzioni previsti nella Legge di bilancio, “il Governo sta ponendo le premesse per un nuovo buco nei conti dell’Inps per 16 miliardi”. Il Presidente di Itinerari Previdenziali, intervistato dalla Stampa, spiega infatti che a tanti ammontano le mancate entrate per i contributi “nell’ipotesi più prudente. Così si va verso il disastro”. L’ex sottosegretario al Welfare commenta anche le scelte in tema di riforma delle pensioni, spiegando che “è rimasta Quota 103, si allungano le finestre di pensionamento e si impongono i ricalcoli contributivi. Di fatto l’età media minima di uscita salirà a 63 anni, con assegni più bassi. Non cambiare le sorti del sistema, ma è una stretta. La maggioranza voleva distruggere la legge Fornero, invece l’ha resa più dura. Mi chiedo come farà Salvini a spiegarlo ai suoi elettori”. Dal suo punto di vista, va poi cambiata la norma sul ricalcolo delle aliquote sulla quota retributiva dei futuri assegni di tanti dipeddenti pubblici, perché “ha effetti retroattivi, per cui a mio avviso è incostituzionale”.

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI TRIDICO

In un articolo pubblicato su Repubblica, Pasquale Tridico spiega che “una vera riforma pensionistica dovrebbe guardare alla situazione dei giovani” e “numerosi studi, dentro Inps ma anche fuori, ci dicono che i lavoratori che hanno iniziato a lavorare dopo il 1996, ovvero nel regime contributivo pieno, hanno lavori instabili e precari, salari bassi, e la maggior parte di loro (il 53%), secondo quanto accumulato finora e in proiezione, quando matureranno i criteri di uscita, avranno una pensione povera, inferiore alla soglia di povertà (800 euro circa). Per questi lavoratori innanzitutto la soluzione va trovata subito in correttivi dentro il mercato del lavoro, spingendo i salari verso l’alto, con l’introduzione di un salario minimo”.

LE RICHIESTE PER I GIOVANI

Ma a parte questo, secondo l’ex Presidente dell’Inps, “come ultimo intervento di rete di protezione, va introdotta una pensione di garanzia di tipo contributivo. Come è noto, nel modello contributivo attuale, non esiste la pensione minima, quindi va creato un meccanismo che, senza disincentivare la partecipazione al mercato del lavoro, possa creare una pensione di garanzia dignitosa, valorizzando buchi contributivi e formazione, inserendo un minimale pensionistico a fronte di un certo montante contributivo raggiunto (e non necessariamente un numero di anni). In questo contesto si dovrebbe anche inserire il riscatto di laurea gratuito per i giovani, che avrebbe il merito di incentivare lo studio e non penalizzare coloro che per motivi di studio entrano più tardi nel mercato del lavoro”.

