RIFORMA PENSIONI 2023/ La strategia Uil Pensionati contro taglio rivalutazioni (ultime notizie 20 luglio)

RIFORMA PENSIONI, LA STRATEGIA DI UIL PENSIONATI

La Uil Pensionati nei giorni scorsi “ha depositato una diffida all’Inps, completando la prima fase di quello che sarà un lungo percorso che è partito avviando cinque cause pilota contro il taglio della rivalutazione delle pensioni di importo superiore a 4 volte il Trattamento minimo Inps (pari a 2.101,52 euro mensili lordi) disposto dalla Legge di Bilancio 2023”.“Non è accettabile che in questo Paese si chiedano sacrifici sempre alle pensionate e ai pensionati – spiegano Alba Lizzambri, Marcello Notari, Mario Ghini, rispettivamente segretaria generale Uil Pensionati Liguria, segretario organizzativo Uil Pensionati Liguria e segretario generale Uil Liguria – Occorre andare a prendere le risorse dall’evasione fiscale perché i pensionati da sempre fanno la loro parte supportando le famiglie in crisi con le loro pensioni. Ed è sufficiente così”.

L’OBIETTIVO DELLE CAUSE PILOTA

L’impegno della Uil Pensionati è rivolto anche “alle pensioni di importo più basso, per le quali si chiede, ad esempio, l’ampliamento della quattordicesima e l’incremento delle somme per chi già la riceve, più una significativa riduzione delle tasse”. A settembre, la Uil Pensionati invierà la cause “ai diversi Fori competenti: Tribunale civile – Sezione Lavoro – nel caso dei pensionati del settore privato e Corte dei Conti nel caso dei pensionati del settore pubblico. L’obiettivo è quello di ottenere la pronuncia della Corte Costituzionale sulla illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 309, della legge 29 dicembre 2022 n 197, cioè della legge di bilancio 2023 che ha previsto il taglio rivalutazione. Tutte le spese legali, giudiziali e amministrative saranno ovviamente a carico della Uil Pensionati”.

