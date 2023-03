RIFORMA PENSIONI 2023/ Lagarde boccia l’indicizzazione all’inflazione

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI LAGARDE

Come noto, in Italia i sindacati non hanno per nulla apprezzato la scelta del Governo sul blocco parziale delle rivalutazione delle pensioni contenuta nella Legge di bilancio insieme ad altre criticate misure di riforma delle pensioni. Tuttavia, Christine Lagarde, sembra dare ragione all’Esecutivo italiano. Come spiega Repubblica, infatti, la Presidente della Bce, intervistata dal gruppo editoriale spagnolo Vocento, ha risposto proprio a una domanda relativa all’indicizzazione per legge delle pensioni all’inflazione, spiegando che questo tipo di misura “non ci ha aiutato nel passato e ha generalmente contribuito ad alimentare l’inflazione che è poi finita fuori controllo”. Lagarde ha aggiunto: “Non credo sia una buona idea tornare indietro” su questo tema.

SCENARIO INFLAZIONE/ Crescita, salari, deficit: il difficile puzzle in mano al Governo

L’ANALISI DI TRIDICO

Intervistato dalla Stampa, invece, Pasquale Tridico ha detto che “oggi i giovani sanno che i loro salari dipendono dalla produttività, che aumenta se essi lavorano con la tecnologia. E quindi, giustamente sono alla ricerca di un lavoro migliore ed è quello che vogliamo anche noi per loro. Perché se il lavoro è di qualità ed è ben retribuito, a quel punto anche la pensione è migliore”. Il Presidente dell’Inps ha anche ricordato che il sistema Paese Italia non produce abbastanza posti di lavoro, specialmente al Sud, tanto che diversi giovani, “anche laureati, vanno poi all’estero: negli ultimi trent’anni dal Mezzogiorno sono partiti un milione e mezzo di ragazzi”. Senza dimenticare il problema di “stipendi bassi che a sua volta determina pensioni troppo basse”.

Assegno unico marzo 2023/ Quando avverranno i pagamenti di questo mese?

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

ITALIA TRA PIL E BCE/ "Redistribuzione dei redditi, incentivi alle imprese e Pnrr"

© RIPRODUZIONE RISERVATA