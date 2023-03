Riforma pensioni 2023/ Lagarde è d’accordo a fermare gli aumenti, cosa cambia?

Il tema della riforma pensioni del 2023 è probabilmente uno dei più dibattuti. Tra contrasti positivi e negativi, spiccano in particolar modo le parole del presidente dell’INPS, Pasquale Tridico, e quelli della presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde.

Da un aspetto, Tridico sostiene che andrebbe strutturata una riforma pensionistica che possa garantire una buona retribuzione, con l’aspettativa che il lavoratore faccia un ottimo lavoro. D’altro lato, Lagarde vorrebbe mettere in standby la rivalutazione delle pensioni, a causa dell’elevata inflazione attuale.

Riforma pensioni 2023: la lotta tra Lagarde e i sindacati italiani

Anche Christine Lagarde sarebbe favorevole a fermare le rivalutazioni della riforma pensioni 2023. Una decisione che recherebbe tanto dispiacere agli italiani, specialmente in un periodo dove vige l’inflazione e il carovita, che rende sempre più complessa la vita dei nostri concittadini.

Il problema pensionistico, non colpisce soltanto l’Italia, ma è un rischio europeo che potrebbe mettere in difficoltà anche tanti altri Paesi. Il governo italiano – in vista di quel che sta succedendo – avrebbe in mente di mettere in pausa gli assegni pensionistici, con conseguente stop agli aumenti.

Ad appoggiare la volontà del governo italiano, è la stessa Christine Lagarde, che in un’intervista presso il Grupo Vocento, mass media spagnolo, la presidente della BCE ha sostenuto questa tesi:

«Indicizzare le pensioni all’inflazione non ci ha aiutato nel passato e ha generalmente contribuito ad alimentare l’inflazione che è poi finita fuori controllo. Non credo sia una buona idea tornare indietro su questo tema».

La posizione di Lagarde è chiara, per lei tutte le rivalutazioni previdenziali non dovrebbero esser tenute in considerazione. Tuttavia, almeno per la riforma pensioni del 2023, gli italiani potranno tirare un sospiro di sollievo, dato che non c’è nessun rischio di non vedere il proprio assegno aumentato.

Tridico invece, non si è soffermato molto sulle rivalutazioni, o forse lo ha fatto indirettamente, dato che ha dato esplicitamente di essere in disaccordo sulle pensioni basse (a causa dei salari troppo inferiori a quanto dovuto).











