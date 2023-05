Riforma pensioni 2023/ Salvini: faremo flat tax anche per pensionati

LE PAROLE DI SALVINI

Matteo Salvini, come riporta Adnkronos, durante la scuola politica della Lega ha ricordato che l’Europa “ci ha spiegato che la flat tax non la dobbiamo fare, noi sottovoce non glielo abbiamo detto ma ce lo diciamo qua, sovversivi in questa domenica mattina, che c’è già la flat tax quindi a Bruxelles silenzio che sennò magari ci mandano i caschi blu”. Il leader del Carroccio ha aggiunto: “Però la flat tax c’è, arriva fino agli ottantamila euro di fatturato per le partite Iva, e aggiungo che noi vogliamo portare almeno a centomila il tetto per le partite Iva per questa tassa piatta al quindici per cento ed estendere questo trattamento fiscale equo a lavoratori dipendenti, pensionati e famiglie”. Da ricordare, come fa Il Giornale, che il progetto della Lega per questa legislatura, in tema di riforma delle pensioni, prevede l’introduzione della Quota 41, per consentire l’ingresso in quiescenza con 41 anni di anzianità contributiva a prescindere dall’età anagrafica.

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI LANDINI

Alla vigilia dell’incontro tra Governo e sindacati, Maurizio Landini, intervistato da Repubblica, spiega: “Andremo e ascolteremo, dopo l’ultimo incontro propagandistico sul decreto Primo Maggio. Abbiamo letto i temi scritti nella convocazione. Vediamo che si torna a parlare di pensioni. C’è anche l’inflazione e la produttività, ma sono titoli: cosa significano? In questi cinque mesi il Governo è andato avanti su tutto senza mai discutere con nessuno: delega fiscale con la flat tax, decreto lavoro con la liberalizzazione dei contratti a termine e l’estensione dei voucher, i dodici condoni della legge di bilancio. Con Cisl e Uil confermeremo le nostre proposte della piattaforma unitaria. E faremo notare quel che manca: sanità, rinnovo dei contratti, precarietà, subappalti, Pnrr. E che si continua a morire sul lavoro”.

LE RICHIESTE AL GOVERNO

Il Segretario generale della Cgil evidenzia anche che la partecipazione molto ampia alle manifestazioni unitarie sindacali di maggio “ha confermato il sostegno alle nostre richieste di aumentare salari troppo bassi, superare la precarietà, cambiare un fisco diseguale che tratta come un bancomat pensionati e lavoratori dipendenti e premia l’evasione e la rendita, potenziare i servizi sociali”. Riguardo all’evasione fiscale, Landini sottolinea che “questo Governo la tollera e l’avalla con i condoni e la soglia del contante. E non interviene sulle rendite finanziarie e immobiliari, tassate meno di salari e pensioni. Le tasse vanno pagate tutte, in proporzione a quello che prendi e che hai. Non è più tollerabile avere 100 miliardi evasi ogni anno. E tagliare risorse su sanità, scuola, servizi sociali”.

