Riforma pensioni 2023/ Landini contro il Governo: “nessun futuro per i giovani”

La riforma pensioni del 2023 è una proposta (seppur temporanea) peggiorativa. Questo è quello che è stato affermato dal sindacalista italiano Maurizio Landini, appartenente alla Cgil (Confederazione Generale Italiana del Lavoro).

Ultimamente si parla spesso dell’infelicità di sindacalisti e cittadini (oltre che diversi esponenti politici), della nuova riforma pensioni temporanea proposta dal Governo Meloni. Ma allora, cosa resta da fare? Una soluzione strutturale sarebbe stata l’opzione migliore.

Riforma pensioni 2023: il pensiero di Landini

Maurizio Landini è stato chiaro: la riforma pensioni del 2023 non solo non eviterà la Fornero, ma per come è stata strutturata, è quasi vicina a quest’ultima. D’altronde questo è ciò che dovremmo aspettarci con le conseguenze di Quota 103 e dell’Opzione Donna (per altro, cambiata fintroppe volte).

Maurizio Landini ha fatto sapere:

“Siamo partiti da quota 100 per arrivare a 103, in sostanza siamo tornati alla riforma pensioni della Fornero, anzi l’hanno peggiorata con opzione donna e ora si danno contributi per non andare in pensione. Non si affronta il problema dei giovani che non andranno mai in pensione e si fa pagare un prezzo doppio alle donne”.

Ma oltre ad essere contrario sulle nuovi decisioni prese dal Governo Meloni, quello per cui vorrebbe lottare (su cui è in totale disaccordo), è l’idea di reintrodurre i voucher.

“C’è un’idea del lavoro sbagliato. Reintrodurre i voucher significa aumentare il lavoro nero, quello sfruttato e non pagato. Chi viene pagato in voucher non avrà mai una pensione, troverei utile che venisse pagato a voucher chi lo propone, quindi i politici”.

Con una certa instabilità e nessuna garanzia (soprattutto per i giovani), sarebbe inutile pensare alla riforma pensioni del 2023 o di qualsiasi altro anno essa sia. Ecco perché occorre una riforma strutturale che possa garantire stabilità e un futuro dove i giovani possono concretizzare i loro sogni in realtà: realizzarsi, costruire una famiglia con una casa di proprietà.











