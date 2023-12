Riforma pensioni 2023/ Il chiarimento per i lavoratori della scuola in vista del 31 dicembre

L’APPUNTO DELLA CISL SCUOLA ROMA

La Segreteria territoriale della Cisl Scuola di Roma e Rieti rassicura i lavoratori della scuola circa la presunta prescrizione dei contributi dei dipendenti iscritti alle gestioni pubbliche, chiarendo “che la posizione contributiva potrà essere sistemata anche dopo il 31 dicembre 2023”, che “non deve essere considerato come la data ultima entro cui l’iscritto/dipendente pubblico può chiedere la variazione della propria posizione assicurativa: i lavoratori della scuola sono tutelati in ogni caso, poiché le contribuzioni denunciate dopo il 31 dicembre 2019, anche se riferite a periodi antecedenti i cinque anni, sono regolarmente accreditate sulla posizione assicurativa e sono utilizzabili. Per completezza, è bene specificare che gli unici dipendenti pubblici che devono fare attenzione alla contribuzione omessa sono quelli iscritti alla Cpi (Cassa pensioni insegnanti), cioè gli insegnanti delle scuole comunali (nidi e materne), poiché questi dipendenti non rientrano nell’art. 31 della L. 610/52”.

Intervistato dalla Stampa prima di Natale, Maurizio Landini ha evidenziato che in Italia nel nostro Paese “la prima esigenza è aumentare strutturalmente i salari, il che vuol dire rinnovare i contratti nazionali di lavoro nel pubblico e nel privato”. In questo senso, il recente sciopero dei lavoratori del commercio, del turismo e dei servizi, “i cui contratti sono scaduti da quattro anni, solleva il legame fra bassi salari e caduta del potere d’acquisto. Allo stesso tempo occorre una vera riforma fiscale, la legge delega che il governo si è fatto votare non va bene: non combatte l’evasione, non allarga la base imponibile, non colpisce le rendite finanziarie e immobiliari. In compenso, non riduce il peso impositivo su pensioni e salari”.

Secondo il Segretario della Cgil, per i diversi interventi occorrono risorse che “vanno prese dove sono, sui profitti e gli extraprofitti, e destinate dove sono prioritarie, la sanità e l’istruzione, gli investimenti sulla transizione energetica e ambientale. Sono i settori centrali dove, invece, si sta tagliando”. In tema di riforma delle pensioni, Landini ha anche evidenziato che il Governo è riuscito “a peggiorare drasticamente persino la riforma Fornero. Le nuove generazioni sono più precarie e non avranno più un sistema pensionistico. Non si può continuare a offrire a giovani e donne una instabilità permanente fondata sulla deregolamentazione degli appalti, i voucher e la liberalizzazione dei contratti a termine”. Infine, il 2023 “lo vedo difficile. Vedo un’emergenza salariale grandissima con la gente che non ce la fa”.

