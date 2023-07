RIFORMA PENSIONI 2023/ Le mosse per aiutare la previdenza complementare (14 luglio)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI CORBELLO

Come spiegato dal Presidente Sergio Corbello, “Assoprevidenza chiede che il trattamento fiscale della previdenza complementare italiana sia reso omogeneo con quello degli altri Paesi europei, in particolare con l’eliminazione della tassazione sui rendimenti dei fondi pensione e con l’aumento del limite alla deducibilità dei contributi, ancora fermo all’equivalente di 10 milioni di vecchie lire”. Come riporta Labitalia, tra le altre proposte di Assoprevidenza c’è anche quella del “riconoscimento agli iscritti della possibilità di percepire il montante finale, senza prelievo fiscale, in Btp decennali al tasso cedolare corrente all’atto della conversione. I Btp dovrebbero essere inalienabili per 10 anni ma andrebbero regolarmente in successione con le regole ordinarie”.

L’ANALISI DI BERNASCONI

Restando in ambito di previdenza complementare, Bruno Bernasconi, in un articolo pubblicato sul sito di Itinerari Previdenziali, spiega che “dalla lettura dei dati Covip non può che emergere la necessità di studiare soluzioni di lungo termine per incentivare quanti più lavoratori possibili a iscriversi a un fondo per la pensione complementare, con misure ad hoc come ad esempio un ulteriore potenziamento degli sconti fiscali per i versamenti contributivi, oggi deducibili fino a 5.164,57 euro annui. L’altro tema sembra quello dell’informazione, da incentivare con campagne che mirino a favorire le conoscenze del grande pubblico in un Paese in cui il livello di educazione finanziaria è sempre stato storicamente più basso rispetto alla media dei Paesi Ocse”.

