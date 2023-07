RIFORMA PENSIONI 2023/ Le mosse per incentivare la previdenza complementare (ultime notizie 21 luglio)

RIFORMA PENSIONI, L’ANALISI DI CAMILLERI

Tra i temi del confronto sulla riforma delle pensioni tra Governo e sindacati c’è anche quello del rilancio della previdenza complementare. Michaela Camilleri, in un articolo pubblicato sul sito di Itinerari previdenziali, spiega che in materia “ciò di cui forse non si discute ancora abbastanza è come incentivare la contribuzione: il tema è fondamentale perché dall’importo dei versamenti contributivi dipende inevitabilmente l’ammontare della prestazione pensionistica integrativa che verrà poi erogata dal fondo pensione” e “il fenomeno della mancata contribuzione potrebbe dipendere dalla discontinuità delle carriere professionali che caratterizza l’attuale mercato del lavoro e che, di conseguenza, si riflette sulla capacità contributiva degli iscritti alla previdenza complementare”.

LE MOSSE PER INCENTIVARE LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Per Camilleri, “sarebbe quantomeno auspicabile una maggior informazione da parte dei fondi pensione rivolta agli iscritti non versanti al fine di incentivare una partecipazione attiva” e, come ricordato da Salvatore Padula, Presidente della Covip, “una proposta in questa direzione potrebbe essere quella di valorizzare schemi di incentivazione fiscale dei contributi che prevedano la possibilità di riportare ad anni di imposta successivi i benefici che non si sono utilizzati in una fase di incapienza fiscale, rivedendo le disposizioni già presenti nell’art. 8 del Decreto lgs. 252/2005 ed estendendone l’ambito di applicazione, attualmente limitato soltanto ai lavoratori di prima occupazione”, che possono dedurre dal reddito, nei 20 anni successivi al quinto anno di adesione, i contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro.

