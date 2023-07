Riforma pensioni 2023/ Sbarra: trattativa col Governo deve continuare

LE PAROLE DI SBARRA

Intervistato dal Tempo, il Segretario generale della Cisl Luigi Sbarra risponde indirettamente a Maurizio Landini, suo omologo della Cgil, che aveva definito “finti” i tavoli di confronto tra Governo e sindacati. “Noi pensiamo che, con l’incontro del 30 maggio a palazzo Chigi e gli impegni presi dalla premier Meloni, si sia aperta una fase nuova, tutta da negoziare, con diversi tavoli di confronto su riforme istituzionali, politiche industriali, salute e sicurezza, sanità e contratti di settore, pensioni e previdenza, tutele dei lavoratori della cultura, infrastrutture. Un percorso che proseguirà nelle prossime settimane e a settembre”, spiega Sbarra, secondo cui “la trattativa deve continuare in modo serrato. Poi, certo, verrà il momento di tirare le somme, senza fare sconti. Ma sminuire questi spazi di confronto equivale a negare il senso stesso della lotta che abbiamo messo in campo in questi mesi e che aveva l’obiettivo di riannodare il dialogo , senza pregiudizi, con il Governo”.

RIFORMA PENSIONI, LE MOZIONI APPROVATE ALLA CAMERA

Alla Camera sono state approvate le mozioni di maggioranza e gruppo misto sulle pensioni minime, con cui il Governo, come riporta Ansa, viene impegnato ad adottare iniziative “volte a prevedere, nell’arco della legislatura e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, un adeguamento delle pensioni minime, dando priorità ai soggetti ritenuti più deboli; a confermare come priorità del Governo la riforma del sistema pensionistico”, “al fine di individuare obiettivi programmatici condivisi, tra i quali quello già segnalato di ‘quota 41»’e ‘opzione donna’ quali uscite anticipate dal lavoro”. Bocciate, invece, le mozioni delle opposizioni, che protestano. Emiliano Fossi ricorda che la maggioranza ha “fatto cassa penalizzando le donne e non indicizzando gli assegni medi”.

LE PROTESTE DI PD E M5S

Il deputato del Pd ricorda anche che manca un “progetto serio di riforma per dare alle nuove generazioni un sistema previdenziale sostenibile e capace di garantire una vita dignitosa”. Davide Aiello, deputato del M5s, invece, evidenzia che “il Governo si rimangia un’altra promessa: quella di aumentare a mille euro le pensioni minime. Non si spiega altrimenti l’invito del sottosegretario al Lavoro Durigon a riformulare uno dei punti qualificanti della nostra mozione, con cui chiedevamo al governo di assumersi formalmente tale impegno dopo la retromarcia innestata con l’ultima legge di Bilancio”. Rincara la dose Maurizio Landini, Segretario generale della Cgil, che, ospite di Agorà Estate su Rai 3, ha detto: “Gli incontri con la Calderone? Sono finti, se vengo a discutere di pensioni e tu non mi dici quante risorse ci vuoi mettere, di cosa stiamo discutendo?”.

