Riforma pensioni 2023/ Le proposte non bastano: ecco i costi assurdi non considerati

Uno dei problemi connessi alla riforma pensioni 2023, è legato ai conti basati sulla futura rivalutazione. Al di là di chi salirà al Governo e in base a come andranno le elezioni elettorali, la stima è quella di avere una spesa statale di 13 miliardi di euro.

È palese che in piena campagna elettorale i partiti stilino programmi o promuovano argomenti che possano invogliare i cittadini a votare. Ma non è tutto oro quel che luccica, infatti tali programmi potrebbero restare astratti, dato che concretizzarli avrebbe un costo non indifferente.

RIFORMA PENSIONI 2022/ Salvini: vedrò leader sindacali per azzeramento Legge Fornero

Riforma pensioni 2023 e i programmi di ‘fantasia’ dei partiti politici

Sulla riforma pensioni per il 2023 i problemi da affrontare sarebbero molteplici. Ci siamo permessi di definirli “programmi politici fantasiosi“, in quanto essi al momento, non sembra che abbiano tenuto in considerazione la notevole spese che comporterebbe allo Stato: 13 miliardi di euro.

RIFORMA PENSIONI 2022/ Damiano: flessibilità a 63 anni e Quota 41 non bastano

Stiamo parlando nello specifico della svalutazione delle pensioni e della possibilità di uscire dal lavoro anticipatamente. Con l’attuale carovita e alto tasso di inflazione, è difficile prevedere l’importo ideale per sostenere i nuovi costi.

Una proposta in extremis potrebbe evitare la Fornero, ma al di là di questo, come si comporterebbe il Governo nei confronti di Quota 102, Ape Sociale e Opzione Donna?

Nel frattempo, il dipartimento di Ragioneria generale dello Stato ha spiegato che al di là delle proposte previdenziali attuali e meno recenti, affinché i nuovi pensionati possano sostenere l’attuale costo della vita, dovrebbe verificarsi in un incremento di più dello 0,7%.

RIFORMA PENSIONI 2022/ Gli effetti della carenza di gas sulla spesa pensionistica

Seppur possa sembrare una percentuale minima, in realtà – come citato in precedenza – si tradurrebbe in una spesa pubblica pari a ben 13 miliardi di euro. Ma ad incidere ancor di più sui costi statali, sarebbero le spese sanitarie generali e quelle necessarie per assistere i cittadini italiani non autosufficienti.

La situazione sulla riforma pensioni per il 2023 si complica sempre di più. Dunque, vedremo quel che succederà nei mesi a seguire.











© RIPRODUZIONE RISERVATA