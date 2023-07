Riforma pensioni 2023/ La sfiducia degli italiani sull’importo degli assegni futuri

I DATI DELL’EUROBAROMETRO

In un articolo pubblicato su La Stampa, viene evidenziato che la maggioranza dei lavoratori italiani “ritiene di non avere, in prospettiva, un assegno di pensione adeguato per vivere senza assilli”. L’Eurobarometro mostra infatti che “tra chi si dice «molto fiducioso» (5%) e chi si dice «fiducioso» (33%), meno di quattro italiani su dieci ostentano una certa sicurezza economica per l’età successiva a quella lavorativa”. “In una scala di fiducia discendente, le aspettative degli italiani per l’assegno di pensione è la 14esima a livello Ue, leggermente in linea con quella francese, 15esima, ma dietro a quella di Germania e Francia, facendo un paragone con le altre principali economie dell’eurozona”. Inoltre, “quello che emerge dal sondaggio Eurobarometro suona come campanello d’allarme e invito a rimettere mano al sistema previdenziale. Pensioni inadeguate indicano prospettive di povertà e rischio di esclusione sociale in divenire. Ma le pensioni sono legate al mercato del lavoro e alle condizioni contrattuali. Un altro elemento su cui dover ragionare per porre rimedio”.

RIFORMA PENSIONI 2023/ La probabile deroga a Quota 103

RIFORMA PENSIONI, LE PROTESTE CONTRO LE SCELTE SUI VITALIZI

Come riporta andrialive.it, l’Associazione Schierarsi critica alcune decisioni prese a livello centrale e regionale. Sul primo fronte, viene ricordato che “i Senatori hanno deciso di aumentarsi le pensioni e di aumentarle anche a chi è già in pensione, quindi per (riporta il quotidiano Repubblica) 851 ex Senatori e 444 familiari di Senatori scomparsi per il principio della reversibilità”. Sul secondo fronte, con riguardo particolare alla Puglia, viene ricordato che “ovviamente non potevano essere da meno, quindi proposta di Legge per dare ad ognuno dei consiglieri regionali un ulteriore ‘pensierino’ da 40mila euro per ogni legislatura, anche qui tornando indietro fino a quelli presenti nel 2013”. Tutto questo quando invece, “per le pensioni dei cittadini, lo state vedendo, quota 41 costa troppo, quindi si pensa a quota 41 light, con un bel taglio alla pensione”.

Rivalutazione pensioni 2024/ Segretario Uil: "taglio illegittimo: da 85% a 32%" (18 luglio 2023)

LE PAROLE DI PAOLA BERGAMO

Sempre a proposito dei vitalizi, Paola Bergamo, Coordinatore nazionale dei Liberaldemocratici italiani, come riporta nuovogiornalenazionale.com, spiega che “sebbene non ci piaccia la demagogia, il ripristino dei vitalizi è indegno. Non è indegno di per sé ma semplicemente perché nella Nazione c’è tanta povertà”. Infatti, “ci sono cittadini che non possono pagare per curarsi ed evitano di farlo! Ci sono molte famiglie che non riescono a fare fronte al caro vita! Ci sono aziende che per colpa delle folli bollette hanno dovuto chiudere! Ci sono persone che hanno perso il lavoro e persone che il lavoro non ce l’hanno proprio! Non può la politica rispondere alle domande di aiuto dei cittadini aumentandosi le proprie prebende. Ci si renda conto una volta per tutte che la Politica, quella con la “P” maiuscola, deve essere al servizio della cittadinanza e non del proprio portafoglio!”.

RIFORMA PENSIONI 2023/ Quota 41, l'appoggio di Ugl Pensionati

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA