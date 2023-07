RIFORMA PENSIONI 2023/ Le richieste che uniscono giovani e pensionati (13 luglio)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI BARBAGALLO

La Uil Pensionati, tramite il suo Segretario generale Carmelo Barbagallo, chiede al Governo “un impegno chiaro e risposte concrete sulle nostre proposte come Sindacati dei pensionati, che sono parte integrante della piattaforma rivendicativa confederale sulla previdenza”, anche perché “presente e futuro dei giovani e dei pensionati sono strettamente interconnessi, perché con i contributi dei lavoratori di oggi si pagano le pensioni di oggi e si costruiscono le future pensioni. Giovani e anziani devono quindi mobilitarsi insieme per ottenere pensioni adeguate oggi e domani. Ai giovani dobbiamo garantire lavoro stabile, a tempo indeterminato e retribuito adeguatamente. E porre fine alla precarietà e all’incertezza che impedisce loro di costruirsi un futuro. In questo modo potranno anche costruirsi pensioni dignitose”.

LE PROPOSTE PER I PENSIONATI

L’ex Segretario generale della Uil evidenzia che ai pensionati si possono affidare “lavori a termine, con l’istituzione di un servizio civile, che permetta a chi lo desidera di mettere la propria esperienza al servizio della comunità e parallelamente di integrare la propria pensione”. Barbagallo aggiunge poi che “per incrementare il potere d’acquisto dei pensionati in essere, servono inoltre: una piena rivalutazione delle pensioni e la fine degli attuali tagli; l’ampliamento della platea della Quattordicesima e l’incremento degli importi per chi già la riceve; la riduzione delle tasse sulle pensioni. Di tutto questo vogliamo discutere con il Governo”. Vedremo quali saranno le risposte dell’Esecutivo, tenendo conto che finora la Uil non è parsa molto soddisfatta di come sta procedendo il confronto.

