Riforma pensioni 2023/ Faraone: Quota 41, Salvini è stato smentito da Giorgetti

FARAONE VS SALVINI

Come riporta Ansa, Davide Faraone evidenzia che sulla riforma delle pensioni “Giorgetti ha smentito categoricamente Salvini, che solo un anno fa aveva promesso l’azzeramento della legge Fornero e l’introduzione di Quota 41”. Il deputato di Italia Viva ricorda anche che “circa un anno fa, Salvini aveva detto: ‘La signora Fornero dovrebbe solo vergognarsi e stare zitta’. Non so se la signora Fornero debba vergognarsi. So per certo che si deve vergognare Salvini. Il ministro Giorgetti, che è del suo stesso partito, scrive nella Nadef: ‘La legge Fornero è un modello virtuoso che ha migliorato in modo significativo la sostenibilità del sistema pensionistico, garantendo una maggiore equità tra le generazioni”. Dunque Giorgetti smentisce categoricamente Salvini. ‘Mi assumo l’impegno ad azzerare la legge Fornero e avviare Quota 41. In caso contrario vi autorizzo a spernacchiarmi’, aveva aggiunto Salvini. È passato più di un anno, la legge Fornero non è stata azzerata ma piuttosto lodata e non è stata fatta alcuna Quota 41. Per cui sono titolato a spernacchiare Salvini”.

LE PAROLE DI TAFARIA

Commentando il caso di un operaio morto a 76 anni in un cantiere della A12, dopo essere stato investito da un’auto, Andrea Tafaria spiega che si tratta di un caso “estremo, ma l’età di chi svolge lavori usuranti continua ad alzarsi: è inaccettabile. Non è possibile trovarsi in autostrada, o su un ponteggio, a questa età. Devono andare in pensione prima”. Intervistato dall’edizione genovese di Repubblica, il Segretario generale della Filca-Cisl Liguria evidenzia che “in un settore come l’edilizia, i lavoratori devono andare in pensione prima: non è accettabile salire sui ponteggi a più di sessant’anni. O lavorare sulle strade, sotto il sole cocente o la pioggia: viene a mancare la concentrazione, l’attenzione, anche a livello mentale”.

LE RICHIESTE DEL SETTORE EDILIZIA

Il sindacalista sottolinea che “il nostro settore oggi è polverizzato: gli operai vengono chiamati in un cantiere e a lavoro finito tornano disoccupati”, “con il risultato che un operaio non riesce ad avere quella continuità lavorativa che gli consentirebbe di raggiungere i requisiti previsti dalla legge Fornero”. Succede, quindi, che molti operai “non arrivano a quota 41. Così, devono aspettare di aver raggiunto l’età pensionabile, 67 anni. In un settore come il nostro è assurdo e inaccettabile”. “Proprio in questi giorni, ministeri e sindacati stanno trattando per mettere mano alla riforma delle pensioni. Il governo deve prendere coscienza del fatto che la sicurezza sui luoghi di lavoro, dati alla mano, non funziona. E prendere immediati provvedimenti”, aggiunge ancora Tafaria.

