Riforma pensioni 2023/ La richiesta a tutela dell’importo degli assegni

Luciano Vittori ricorda che “le pensioni rappresentano il giusto corrispettivo delle contribuzioni versate dopo una vita di lavoro e debbono poter mantenere il potere di acquisto nel tempo”, quindi, “ridurre ancora e permanentemente il loro valore dopo i ripetuti interventi degli anni passati costituirebbe un accanimento ingiustificabile su persone che non hanno altre fonti di reddito”. “Siamo consapevoli della difficile situazione economica e finanziaria del nostro Paese, che peraltro è analoga a quella di molti altri Paesi europei, e siamo anche preoccupati dell’evolvere della situazione internazionale; tuttavia siamo fermamente convinti che le risorse necessarie per rilanciare l’economia possano essere trovate senza gravare ulteriormente sulla parte debole della società, già stremata dall’aumento del costo della vita e dalla difficoltà ad avere cure efficaci in caso di bisogno”, aggiunge, come riporta orvietonews.it, il Presidente dell’Anap-Confartigianato Terni.

RIFORMA PENSIONI, ATTESA PER LA CIRCOLARE MINISTERIALE MIM

Come ricorda la Cgil, venerdì scorso al ministero dell’Istruzione e del Merito si è tenuto l’incontro con i sindacati sulla bozza della circolare ministeriale di prossima emanazione sulla cessazione del personale scolastico dal 1° settembre 2024. La domanda andrà presentata entro il 23 ottobre 2024 per il personale docente, educativo e Ata, mentre per i dirigenti scolastici il termine è il 24 febbraio 2024. Il 12 gennaio 2024 rappresenterà il termine ultimo entro il quale gli Ambiti territoriali/Istituzioni scolastiche dovranno sistemare le posizioni dei pensionandi, compresi i provvedimenti “ante subentro” e i dati utili a consentire all’Inps di procedere alla certificazione del diritto. Il 22 aprile 2024 sarà, invece, il termine per l’accertamento del diritto a pensione da parte dell’Inps.

Secondo Marcello Pacifico, Presidente nazionale dell’Anief e Segretario confederale della Cisal, è “giunto il momento, in assenza di una revisione complessiva del sistema previdenziale e il superamento della Legge Monti-Fornero, di provvedere alla contribuzione gratuita da parte dello Stato di tutti gli anni di formazione universitaria, di rivedere le norme sui contributi e di introdurre per il personale della scuola una ‘finestra’ specifica che tenga conto dell’alta percentuale di burnout nel settore e quindi di includere l’insegnamento, a tutti i livelli, nella lista delle professioni logoranti e che quindi permettono di anticipare l’uscita dal lavoro a 62 massimo 63 anni senza tagli all’assegno pensionistico. Per il futuro non è accettabile che un giovane lavori fino a 74 anni, per avere una pensione pari al 60% dell’ultimo assegno”.

