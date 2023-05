Riforma pensioni 2023/ La richiesta Adepp sulla pressione fiscale per le casse

LE PAROLE DI STALLONE (ADEPP)

Come riporta Ansa, Tiziana Stallone, vicepresidente dell’Adepp, l’Associazione degli Enti previdenziali dei professionisti, e presidente dell’Enpab (la Cassa dei biologi), ha detto che “nonostante il quadro economico caratterizzato dalla crescita dell’inflazione, lo stato di salute del mondo delle Casse private appare positivo, con un patrimonio complessivo in crescita (il valore totale, nel 2022, ha raggiunto i 108 miliardi, ndr). In tale contesto, la riduzione della pressione fiscale appare prioritaria, nell’ottica di rafforzare il potere d’acquisto delle pensioni e garantire la tutela del risparmio”. Stallone ha poi aggiunto che “la nostra sfida è quella di rispondere ad una nuova platea, demograficamente più anziana”. Intanto la Usb di Piombino, in vista delle elezioni per la Rsu della Jsw spiega che “vogliamo sicurezza sui posti di lavoro e arrivare vivi e sani alla pensione… ma a 60 anni”.

RIFORMA PENSIONI, LE STRATEGIE PER CONTENERE LA SPESA

In un articolo pubblicato sul Sole 24 Ore viene spiegato che tra le strategie adottate dai Paesi che assomigliano demograficamente all’Italia per cercare di conservare l’attuale tenore di vita una volta in pensione ed evitare aumenti insostenibili della spesa sociale “ci sono il contrasto alle misure che incentivano l’uscita anticipata dal mercato del lavoro (vedi Quota 100-103) e la promozione dell’occupazione degli over 65”. Nel nostro Paese, “la riforma Fornero del 2011 prevede che l’età standard per andare in pensione sia 67 anni, ma grazie alle varie norme sull’uscita anticipata l’età effettiva resta tra i 62 e i 63 anni. I dipendenti pubblici che hanno maturato i diritti alla pensione devono obbligatoriamente uscire a 65 anni e solo alcune limitate categorie professionali (magistrati, medici, docenti) possono posticipare l’età limite a 70 anni”.

LA SCELTA DI RESTARE AL LAVORO

Quanto al settore privato, invece, “in accordo con l’azienda, si può restare al lavoro fino a 71 anni. Chi decide di posticipare la pensione deve rinunciare all’assegno, ma al momento dell’uscita ne incasserà uno più corposo non solo grazie all’aumento degli anni di contribuzione, ma anche perché si è elevato il coefficiente di trasformazione che determina l’ammontare dell’assegno. A conti fatti: una persona che nel 2023 esce dal lavoro a 65 anni e che ha accumulato 300 mila euro di contributi beneficerà di una pensione annuale di 16.056 euro. Se però va in pensione a 70 anni, con 350 mila euro di contributi avrà una pensione di 22.382 euro. In Italia, inoltre, ci sono più di 400mila pensionati che continuano a svolgere un’attività lavorativa e che “non gravano sulle finanze pubbliche perché continuano a versare i contributi allo Stato”.

