Riforma pensioni 2023/ Sbarra (Cisl): assicurare piena indicizzazione degli assegni

In attesa di conoscere il contenuto della Nadef, Luigi Sbarra ricorda che “per noi ci sono tre grandi priorità: accelerare un sistema di investimenti pubblici e privati per garantire lavoro stabile, rafforzare i redditi per far fronte al caro vita, avere una legge di stabilità che assicuri la proroga strutturale del taglio del cuneo contributivo”. Come riporta Lapresse, il Segretario generale della Cisl ritiene importante anche “affrontare il tema dell’inflazione e del caro vita rafforzando i redditi delle famiglie e dei lavoratori dipendenti e dei pensionati”. Secondo Sbarra si tratta di fare “una vera politica dei redditi che aumenti retribuzioni, metta sotto controllo prezzi e tariffe, argini la speculazione e si ponga l’obiettivo di un accordo trilaterale”, ma servirà anche “assicurare la piena indicizzazione delle pensioni”. Per Sbarra si deve, infine, “rafforzare la famiglia sostenendo l’assegno unico e i congedi parentali e poi serve un potente investimento sulla sanità, rilanciando il sistema sanitario pubblico soprattutto sulla medicina territoriale di prossimità”.

RIFORMA PENSIONI, LA POSIZIONE DELLA CUB

La Confederazione unitaria di base ricorda che con gli attuali livelli di inflazione “si profila una grande perdita di potere d’acquisto per i salari e per le pensioni. Viene eroso il valore reale di salari e stipendi, perché la scala mobile non esiste più, i rinnovi contrattuali sono lenti, gli aumenti scaglionati nel tempo, il parametro utilizzato (IPCA depurato dal rincaro dei beni energetici) è obsoleto e inutile. Il tempo passa ma le bollette salgono, così come il prezzo di tutta la spesa alimentare, dei trasporti, delle tasse scolastiche, dei consumi primari. Per le pensioni vale lo stesso discorso: la perequazione per adeguarle all’andamento dei prezzi, scattata a fine anno, è solo parziale e non proporzionale. Difende poco le pensioni più basse e per nulla le pensioni medio-alte. Nel biennio 2023-24 il governo risparmia 17 miliardi”.

LA PERDITA DI POTERE D’ACQUISTO

La Cub evidenzia anche che “per le famiglie più povere si taglia anche il Reddito di Cittadinanza, per costringere lavoratori e lavoratrici ad accettare qualunque condizione salariale e occupazionale per poter sopravvivere: il decreto del 4 maggio aumenta le possibilità padronali di sfruttare i precari con contratti stagionali e a termine. Manodopera usa e getta, come due secoli fa. Invece di investire sui servizi alla popolazione, il governo investe sulla guerra e sulle spese militari. Il continuo e ripetuto invio di armi all’Ucraina, per compiacere la Nato, gli Usa, l’Unione Europea, prolunga il conflitto, la distruzione del Paese aggredito, la perdita di vite umane. Invece di imporre ai contendenti negoziati di pace, l’alleanza di cui fa parte l’Italia arma l’Ucraina per disgregare la Russia. Sullo sfondo già si pregustano le commesse per la ricostruzione”.

