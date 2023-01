Riforma pensioni 2023/ Legge Fornero difficile da superare, costi annuali elevati

Nonostante l’attuale riforma pensioni del 2023, al Governo Meloni toccare fare i conti con le spese da sostenere per superare la Riforma pensioni della Fornero e poter ottenere una previdenza strutturale, flessibile ma soprattutto, più economica. Riuscirci in poco tempo sembra una impresa ardua, ma quali sono le idee momentanee?

La riforma previdenziale in vigore, ricordiamo esser temporanea, dato che la norma vigente proporrebbe sempre la Riforma pensioni della Fornero, dove parti sociali e Governo entrambi, stanno lottando per abolirla. La Fornero prevede due possibilità: Aver almeno 67 anni d’età e versato minimo 20 anni di contributi. Oppure, aver versato 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, e un anno in meno per donne (41 anni e 10 mesi).

Riforma pensioni 2023: come superare il problema dei costi

La riforma pensioni 2023 del Governo Meloni, prevede con Quota 103 (nonostante gli svantaggi poco noti della riforma), di andare in pensione compiendo almeno 62 anni d’età e versando 41 anni di contributi, con un tetto per l’assegno di 2.600€ al mese, fino ai 67 anni. La spesa prevista per questa manovra economica – finanziaria è di oltre 2 miliardi di euro.

Seppur possa sembrare scontato o superfluo, il primo problema attuale (con annesse difficoltà a trovare una riforma strutturale) è proprio legato ai costi. Con quota 100, la spesa complessiva sarà uguale a 23 miliardi di euro fino all’anno 2025, per una platea di beneficiari di 450mila unità.

Sulla questione è intervenuto anche Pasquale Tridico, Presidente dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, che ha fatto sapere che la riforma pensioni del 2023 e quella attualmente discussa sul tavolo delle parti sociali e del Governo, non migliorerebbe la questione.

Anzi, nel 2029 continuando di questo passo, ci ritroveremmo in una situazione a dir poco drammatica, dato che il rapporto tra pensionati e lavoratori scenderà dall’1,4% fino all’1,%, fino ad arrivare al 2050 con una percentuale ridotta ad uno a uno.

Ancora presto per parlarne, vediamo cosa ci prospettano le varie alternative nel corso d’opera.

