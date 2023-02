RIFORMA PENSIONI 2023/ L’emendamento per l’anticipo del Tfs (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, L’ANTICIPO DEL TFS

Come riporta Repubblica, tramite un emendamento al decreto Crediti fiscali o a quello sul Pnrr, ai tre milioni di dipendenti pubblici assunti prima del 2001 potrebbe essere data “la possibilità di ricevere in anticipo una parte del proprio trattamento di fine servizio (Tfs), l’equivalente del Tfr liquidato ai lavoratori privati”, tramite un prestito bancario “con il Tfs a garanzia, per poi rimborsarlo non appena arriva la liquidazione. A quel punto all’importo del Tfs si toglierà la cifra ottenuta in prestito più gli interessi versati alla banca. Secondo Stefano Cherti, docente di diritto bancario all’università di Cassino, “è vero che in questo modo si accede alla liquidità senza erodere il reddito, ma in compenso si erode il capitale: le banche fanno il loro mestiere: applicano un interesse. E nello scenario attuale non è escluso che questi possano aumentare ancora”.

SINDACATI DIVISI

I sindacati sembrano divisi su questa misura. Secondo Felice Romano, segretario generale del Sindacato italiano unitario dei lavoratori della Polizia (Siulp), “si metterebbe fine a una disparità assurda tra lavoratori pubblici e privati” con “maggiori entrate per le casse pubbliche grazie agli introiti Iva”. Ezio Cigna, responsabile per le politiche previdenziali della Cgil, ritiene invece che “l’emendamento è forse una priorità per le banche, ma non per i dipendenti. I lavoratori del pubblico iscritti al Fondo credito di Inps già hanno accesso a mutui e prestiti a tasso inferiore rispetto a quello bancario”. Senza dimenticare che “una recente delibera Inps consente agli statali di ricevere la liquidazione immediatamente dopo la fine dell’attività a un tasso d’interesse dell’1,5%”.

