RIFORMA PENSIONI 2023/ L’impianto intatto della Legge Fornero (ultime notizie)

Intervistato dalla Provincia, il Segretario generale della Cgil di Como, Umberto Colombo, spiega che “la manovra è regressiva e pericolosa: non si rivalutano salari e pensioni (il nostro obiettivo era quello di arrivare a una mensilità in più con una decontribuzione decisamente superiore a quella prevista dal governo); sul fisco si va in direzione opposta all’equità; si tagliano sanità, scuola, trasporto locale; si riduce la spesa per le pensioni di 3,5 miliardi con un danno all’indicizzazione, non si cambia la legge Fornero e non si gettano i presupposti affinché i giovani possano nel tempo costruirsi un percorso previdenziale concreto e credibile. In sintesi una manovra che ipoteca il futuro in una direzione opposta a quella auspicata dalle organizzazioni sindacali”.

Il sito del ministero del Lavoro, intanto, ricorda che, in base alla Legge di bilancio appena approvata, “entro il 30 giugno 2023, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Covip, sono definite norme di indirizzo in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, di conflitti di interessi e di banca depositaria, di informazione nei confronti degli iscritti, nonché sugli obblighi relativamente alla governance degli investimenti e alla gestione del rischio”. Ed è “prorogato al 31 gennaio 2023 il termine per la modifica dello statuto e dei regolamenti interni dell’Inpgi. Decorso infruttuosamente il termine, i Ministeri vigilanti nomineranno un commissario ad acta, che, entro tre mesi, adotterà le modifiche statutarie previste dalla legge e le sottoporrà all’approvazione ministeriale”.

