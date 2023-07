Riforma pensioni 2023/ Boldrini contro il Governo: fa cassa sui pensionati

LE PAROLE DI BOLDRINI

Commentando su Facebook i dati del Rapporto Istat presentato venerdì scorso, Laura Boldrini evidenzia che la “povertà è una trappola che si trasmette di generazione in generazione: un terzo degli adulti oggi a rischio povertà proviene da famiglie in condizioni precarie”. Nel frattempo, secondo i dati Oxfam, “772 aziende tra le più grandi del mondo, nell’ultimo biennio, hanno realizzato extraprofitti per 2.000 miliardi di dollari”.

“Qualsiasi Governo che ha a cuore le sorti del Paese correrebbe immediatamente ai ripari. Un’imposta su questi guadagni immeritati potrebbe aiutare milioni di famiglie che l’inflazione sta complendo a livello globale”, sottolinea l’ex Presidente della Camera. “Si era iniziato a farlo con il governo Draghi. Poi, con Meloni a Palazzo Chigi, si è cambiata rotta per fare cassa sulle pensioni e sui sostegni alle persone povere. E la destra non vuole neanche la legge sul salario minimo. Prepotente con i deboli, genuflessa di fronte ai potenti. Ecco la destra italiana”, aggiunge la deputata del Pd.

RIFORMA PENSIONI, L’IPOTESI DI OPZIONE 41

Secondo quanto riporta Repubblica, “c’è un’ipotesi che corre parallela al tavolo sulle pensioni tra governo e parti sociali. Quella di sostituire l’attuale Quota 103, l’uscita anticipata a 62 anni con 41 di contributi valida solo per il 2023, con ‘Opzione 41’. Ovvero Quota 41 – l’uscita con 41 anni di contributi, a prescindere dall’età – ma con il ricalcolo tutto contributivo dell’assegno, come oggi avviene per Opzione donna. Un’ipotesi di questo tipo sarebbe più leggera per i conti dello Stato, ma comporterebbe per il pensionato un taglio dell’assegno fino a quasi un quinto, dalle prime simulazioni”. In questo modo si potrebbe introdurre la Quota 41 prevista nel programma della maggioranza, anche se potrebbe non essere molto gradita.

LE SIMULAZIONE DI SMILECONOMY

Il quotidiano romano ha chiesto a smileconomy di preparare alcune simulazioni su questa ipotesi di Opzione 41. Ed emerge che “due lavoratori con stipendio netto attuale di 2.500 euro – uno classe 1958 e l’altro 1963 che l’anno prossimo compiranno 61 e 66 anni, il primo escluso da un’eventuale riedizione di Quota 103 – perderebbero, a seconda se uomo o donna, dai 200 ai 300 euro al mese, tra il 10 e il 16% su pensioni da 1.800-2.000 euro netti. Non trascurabile visto il poco anticipo che si assicurano, al massimo 22 mesi”. Va anche detto che “Quota 41 di sicuro premierebbe quanti (soprattutto uomini) possono vantare una carriera lunga e senza salti, iniziata da giovanissimi, in alcuni casi da minorenni”, ma Opzione 41 rischia di far perdere loro molti dei vantaggi derivanti dal sistema retributivo di cui in parte godono.

