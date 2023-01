RIFORMA PENSIONI 2023/ Lo 0,8% di rivalutazione da recuperare (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, IL DATO DEFINITIVO SULL’INFLAZIONE

Come ricorda Il Messaggero, la settimana scorsa l’Istat ha diffuso i dati sull’inflazione di dicembre, dando anche il dato definitivo relativo al 2022, pari al +8,1%. Un numero importante anche in tema di pensioni, visto che, come noto, gli assegni vengono rivalutati in base all’andamento dell’inflazione e che, a parte il blocco parziale delle rivalutazioni previsto nella Legge di bilancio, a metà novembre un decreto ministeriale aveva fissato il tasso di rivalutazione al 7,3%. Di fatto, quindi, “tra il 7,3 per cento usato come base per i calcoli e l’8,1 emerso a consuntivo si è aperta una forbice pari allo 0,8 per cento di mancato recupero dell’inflazione”. Una percentuale di non poco conto, specie di questi tempi di continuo aumento dei prezzi.

COME RECUPERARE LO 0,8% DI RIVALUTAZIONE “PERSO”

Il problema, però, è che “la legge prevede che l’eventuale differenza tra previsione e variazione effettiva sia restituita l’anno successivo, e dunque in questo caso a inizio 2024, insieme con gli arretrati e con il recupero nel frattempo scattato per l’ulteriore inflazione accertata nel corso del 2023”. Il quotidiano romano ricorda, però, che nel 2022 il Governo Draghi “aveva fatto una scelta diversa, riconoscendo già dall’autunno lo scarto con l’inflazione effettiva stimata per il 2021, che in quel caso però risultava più basso: 0,2 per cento rispetto ad un incremento già riconosciuto in misura dell’1,7%, in una fase di corsa dei prezzi ancora non così frenetica”. Di fatto ci fu quindi un anticipo della rivalutazione, ma resta da capire se ci sarà spazio, anche dal punto di vista contabile, per fare qualcosa di analogo anche quest’anno.

