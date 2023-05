Riforma pensioni 2023/ La preoccupazione per il futuro previdenziale dei militari

LA PREOCCUPAZIONE DEI MILITARI

In un comunicato riportato da affaritaliani.it, “il Consiglio Centrale dei Militari Interforze, in rappresentanza degli uomini e delle donne dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, esprime la forte preoccupazione di tutti i colleghi rappresentati per il futuro previdenziale dei militari, che lascia presagire livelli di pensione decisamente inadeguati per chi ha prestato servizio per 40 anni a beneficio della collettività”. “Analoga grande preoccupazione – si legge ancora- si registra per il mancato stanziamento delle risorse necessarie al rinnovo del contratto economico e normativo scaduto da quasi due anni. A quest’ultimo riguardo i delegati del Co.Ce.R. Interforze ribadiscono decisamente la necessità di conoscere le intenzioni del Governo sullo stanziamento delle risorse per la stagione contrattuale 2022-2024 e rinnovano la richiesta già avanzata di incontrare al più presto il Ministro della Difesa, per affrontare nel dettaglio questi argomenti”.

“Voto M5s ha salvato nomine Rai”/ Anzaldi: “accordo Meloni-Conte? Pd senza più nulla”

RIFORMA PENSIONI, LO SCIOPERO GENERALE USB

L’Usb è pronta per lo sciopero generale proclamato per la giornata di oggi. Come riporta sardegnaierioggidomani.com, in una nota il sindacato evidenzia che “l’attuale contesto storico fatto di elevata inflazione, caro energia, aumento del costo della vita, compreso i beni di prima necessità stanno erodendo il potere di acquisto dei lavoratori e delle lavoratrici dipendenti e pensionati. Per questi motivi è necessaria una mobilitazione generale per rivendicare subito 300 euro netti di aumento in busta paga (altro che cuneo fiscale), i salari legati all’effettiva inflazione, il salario minimo a 10 euro l’ora, la riduzione dell’orario a 32 ore di lavoro a parità di salario e un milione di assunzioni stabili, scorrimento idonei graduatorie concorsi e Stabilizzazione di tutti i precari nella Pubblica amministrazione”, “l’età pensionabile a 62 anni e pensioni minime a 1.000 euro”.

Cdm alluvione, ok nuove misure/ Stato emergenza Marche-Toscana. Meloni “fondi da UE”

LA RICHIESTA DELLA CGIL DI ROMA

Intanto la Cgil di Roma e del Lazio, come riporta romadailynews.it chiede una variazione del bilancio di Roma Capitale “per contrastare gli effetti del caro vita e caro bollette”, visto che “seppur nei mesi precedenti si sia registrata una fase di rientro, l’inflazione resta alta sui beni irrinunciabili: beni alimentari e spese per l’abitazione. A Roma l’inflazione su pane e cereali pesa il 15,5% su base annua, del 20,1% su latte e uova, del 19,1% sui dolci, dell’11,2% sulla verdura, sulla frutta dell’8,3% mentre sulle carni dell’8,5%. Luce e gas segnano rispettivamente +15,1% e +17,9%. Abbiamo bisogno di scelte che tutelino il potere d’acquisto dei salari e delle pensioni e di misure a sostegno delle fasce più deboli della società, che pagano il prezzo più alto di questa crisi”.

UE boccia la riforma fiscale/ Von der Leyen vuole più tasse e la riforma del catasto

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA