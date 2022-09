Riforma pensioni 2023/ Lo spettro della Fornero e tutte le proposte dei partiti

Ci sono tantissime voci e pochissime certezze riguardo la riforma pensioni per il 2023. La cosa certa è che dovremmo dire addio alla quota 102. La cosa più probabile è il ritorno della Fornero. La quota 41, sembra piacere a sindacati, sinistra-verdi e lega, ma il costo sarebbe altissimo.

Ormai è un continuo punto di domanda quello che riguarda il piano pensionistico, infatti dopo ben 12 mesi, il 31 dicembre la quota 102 senza nuovi interventi porge al termine e si ritornerà alla legge Fornero a partire dal 2023.

A quanto si dice, sembra che la Lega spinga molto sulla quota 41, ovvero andare in pensione dopo aver versato 41 anni di contributi e a qualsiasi età. “Quota 41 permetterà di andare oltre la Fornero – dice il deputato della Lega e responsabile del dipartimento Lavoro del partito, Claudio Durigon , porteremo a termine una riforma vera del sistema previdenziale italiano che trova favore anche nei sindacati”.

Riforma pensioni 2023: cos’altro sappiamo sulle novità

Per quanto riguarda, il programma del Centro Destra, non fa riferimento alla quota 41.

Della quota 41, possono accedere tutti i lavoratori che dal 31 dicembre 1995, possono far valere il versamento di 12 mesi di contributi, antecedenti al compimento del 19 anno di età. Sono i cosiddetti “lavoratori precoci”, e anche chi si trova in queste condizioni:

Chi è disoccupato e non percepisce l’indennità di disoccupazione da almeno 3 mesi;

Convivente con handicap grave;

Coloro che hanno svolto lavoro usurante o mansioni pericolose, per almeno 7 anni degli ultimi 10 e non meno di 6 anni negli ultimi 7 anni di attività lavorativa;

Chi presta cure da non meno di 6 mesi ad un familiare entro il secondo grado;

Gli invalidi civili con oltre il 74% di attività.

Azione IV e Partito Democratico, sono assolutamente contrari all’abbandono della legge Fornero. Al presidente Inps Tridico e al Movimento 5 stelle, garba l’idea di andare in pensione a 63 anni a cui si aggiunge il metodo contributivo a 67 anni. Per di più c’è in ballo la proposta del M5s di prolungare il riscatto della laurea che però, verrebbe a costare circa 4/5 miliardi l’anno.

Tutti questi interventi riguardo la riforma pensioni per il 2023, risultano essere molto costosi per le condizioni attuali delle casse dello stato. Prima dell’estate, si era parlato di un’eventuale proroga di un anno per la possibilità di uscita a 64 anni di età e 38 anni di contributi, attualmente prevista solo per quest’anno sembra decadere.

Per il momento quota 102 non sembra avere le basi per diventare una riforma organica delle pensioni.

Per i sindacati, una volta finita l’esperienza della quota 102, bisognava introdurre dei meccanismi più flessibili, per fare in modo che tutti potessero uscire a 62/63 anni oppure dopo aver versato 41anni di contributi.

