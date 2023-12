Riforma pensioni 2023/ Snalp pronta a chiedere miglioramento delle condizioni di vita dei pensionati

LE PAROLE DI MARRELLA

Il Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori e Pensionati (Snalp), promosso dalla Confael, si prepara al secondo Congresso nazionale e il Segretario generale Domenico Marrella, come riporta Ansa, spiega che “con oltre cinquantamila iscritti, è presente in tutte le Regioni, in 90 Province, in circa 400 sedi zonali e comunali. Diventato fiore all’occhiello della Confael, ha siglato 30 Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e si propone come interlocutore autorevole del Governo, con l’obiettivo di sottoporre proposte concrete per il miglioramento delle condizioni di lavoro per gli addetti e di quelle di vita per i pensionati. Lavoriamo per superare la grave crisi di rappresentanza e di rappresentatività che ha investito, purtroppo, il Sindacato ‘classico’, accusato spesso di disinteressarsi del lavoratore e di non svolgere correttamente il proprio operato, se non a favore del datore di lavoro”.

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI COGLIARDI

Lo Spi-Cgil scenderà in piazza il 15 dicembre a Roma con una manifestazione nazionale dal titolo: “I conti non tornano. Ci avete rotto le tasche”. Pinuccia Cogliardi, segretaria generale dello Spi-Cgil di Lecco, spiega che “siamo al fianco di chi vede sempre più allontanarsi il momento della pensione e ha compreso come alcune promesse elettorali in realtà fossero solo propaganda. È necessario individuare meccanismi flessibili di uscita dal lavoro che tengano conto del tipo di attività svolta, oltre che dei differenti percorsi lavorativi e delle condizioni personali e familiari. Una discussione seria e attenta alle trasformazioni in corso in una società con una popolazione destinata a essere sempre più anziana, come dicono tutte le ricerche demografiche, e che presenta vecchie e nuove fragilità”.

IL PROBLEMA DELLA RIVALUTAZIONE

La sindacalista aggiunge che “il tema che noi pensionati stiamo mettendo al centro della mobilitazione è il diritto ad avere un assegno pensionistico adeguato al costo della vita, salvaguardando così il potere d’acquisto degli anziani. Un principio basilare improvvisamente messo in discussione e stravolto senza neppure un minimo confronto. Un assegno pensionistico che non è una concessione. Ma il risultato di anni e anni di lavoro e di tasse pagate fino all’ultima lira e poi euro. Una vita di lavoro e di contributi versati in rapporto allo stipendio percepito, nulla di meno”. Il punto è che con il blocco parziale delle rivalutazioni, “chi percepisce una pensione netta di 1.786 euro perderà nel biennio 2023-2024 la somma di 585 euro. Chi prende 2095 euro di pensione netta, nello stesso periodo si ritroverà sul conto 2.171 euro in meno”.

