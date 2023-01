RIFORMA PENSIONI 2023/ L’obiezione insostenibile su Opzione donna (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, L’ANALISI DI MAZZARELLA

In un articolo pubblicato su Avvenire, Eugenio Mazzarella spiega che “dalla Riforma Fornero in poi è un braccio di ferro con la realtà sullo smontaggio, variamente motivato a destra e a sinistra, di una delle poche riforme di struttura fatte in Italia”, che ha “il merito di declinare il ‘principio di sostenibilità’ anche nel nostro regime pensionistico. E questo non pensando solo ai conti pubblici, in profondo rosso, ma anche e soprattutto alle prossime generazioni, che rischiano di non averla propria la pensione, o di riceverne una caricatura”. Quindi, “si stenta francamente a capire l’accanimento della politica ad avviare al suicidio assistito il sistema pensionistico italiano, aprendo la strada all’ennesimo smantellamento di un caposaldo di un welfare universalistico”.

Per Mazzarella, “una riflessione la merita anche la questione dell’‘opzione donna’, dove il favor, al di là di altre condizioni di cura da considerare, per il numero dei figli rappresenterebbe una ‘discriminazione’ delle donne senza figli. Obiezione davvero insostenibile. È credibile che abbiano la stessa ‘usura’ esistenziale – prendiamo il lessico dai lavori usuranti e dal giusto favor che devono avere in un regime pensionistico sensato – le donne che hanno cresciuto uno o più figli e chi di figli non ne abbia avuto o voluto? È un insulto al buon senso, alla vita concreta delle donne, e peggio un ulteriore ‘buco’ nelle politiche necessarissime di sostegno alla natalità. Restano domande che hanno in sé la risposta”.

