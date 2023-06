Riforma pensioni 2023/ L’importanza dei diritti inespressi

LE PENSIONI “RECUPERATE” DAI PATRONATI

Collettiva.it racconta un’altra storia a lieto fine relativa ai diritti inespressi che consentono di avere somme in più rispetto alla propria pensione o addirittura, come nel caso di un settantenne, di una pensione vera e proprio nonostante un’anzianità contributiva di poco più di 15 anni, ma comunque inferiore ai 20 necessari per la pensione di vecchiaia. Grazie a una deroga prevista dalla riforma Amato del 1992 e all’aiuto del patronato Inca di Fidenza, “l’Inps ha liquidato la pensione e riconosciuto tutti gli arretrati per un importo di 32mila euro”. Luca Ferrari, Direttore Inca Parma, spiega che “casi simili, con importi diversi, ne abbiamo quotidianamente. Le tematiche previdenziali spesso sono molto complesse e a tal proposito invitiamo lavoratori e cittadini a rivolgersi con fiducia alle nostre sedi dove troveranno professionalità adeguata e la volontà di approfondire le singole situazioni personali al fine di recuperare tutti i diritti che è possibile fare valere”.

In settimana si è tenuto il direttivo della Uilm Lario e, come riporta erbanotizie.com, il subcommissario Dario Esposito ha spiegato di vedere a livello nazionale “tanta fatica da parte della politica di sedersi ad un tavolo ed affrontare i temi della sanità, delle pensioni e dalla precarietà”. Enrico Azzaro, Segretario confederale della Uil Milano Lombardia, ha evidenziato la necessità di “contrastare le scelte sbagliate di questo esecutivo e parlare ai tanti lavoratori che hanno votato anche questa maggioranza e mostrare loro le contraddizioni. Delle pensioni a 41 anni non se ne parla più. Giustappunto Meloni dice ‘attenzione ai conti dell’Inps’. Parliamone, si apra il confronto serio e si separi l’assistenza dalla previdenza. Questa è una prima misura di trasparenza. Basta usare il carrozzone Inps come pretesto e bancomat”.

LA POSIZIONE DELLA CISL ROMAGNA

Gianluca Grassi, delegato Uilm all’azienda Dell’Orto di Cabiate, ha ammesso che “il tema delle pensioni ci inquieta, si parla di evitare una ‘bomba sociale’, non vorremo che si rimettesse mano (e peggio) alla legge Fornero”. In una nota riportata da Ansa, invece, la Cisl Romagna evidenzia che “in base ai dati forniti dal Mef nelle settimane scorse è possibile analizzare i redditi da pensione e vedere che in Romagna si registra nel 2021 un importo medio annuo di 18.208 euro contro i 19.959 a livello regionale Anche per quanto riguarda le province della Romagna, i dati mostrano una situazione disomogenea”. Il sindacato ritiene quindi “che la riforma delle pensioni per il periodo 2023-2024 rappresenti un’urgenza che non può essere più rimandata”.

