RIFORMA PENSIONI 2023/ M5s e Pd ricordano l’importanza del salario minimo (ultime notizie 23 agosto)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI TURCO (M5S)

Commentando le dichiarazioni del ministro dell’Economia Giorgetti, il vicepresidente del Movimento 5 Stelle Mario Turco, come riporta agenzistampaitalia, ha detto: “Quanto, poi, all’ennesimo allarme denatalità, che non renderebbe possibile alcuna riforma delle pensioni, ricordiamo al ministro che fa parte di un Governo che non ha voluto introdurre il salario minimo legale, che non ha varato nessun provvedimento utile contro il caro mutui, che ha tagliato i Fondi affitto e morosità incolpevole, che ha avuto l’ardire di varare il giorno della festa del lavoratori un decreto che precarizza il lavoro e moltiplica la possibilità di usare i voucher. Coma possono in questo modo i giovani essere messi in condizione di pianificare un futuro sereno e senza preoccupazioni?”.

Leo: "aiuteremo famiglie con 3 figli"/ Viceministro MEF: "natalità centrale, valutiamo quoziente familiare"

LE DICHIARAZIONI DI RAVETTI (PD)

Invece, Domenico Ravetti, Consigliere regionale del Piemonte, come riporta radiogold.it, ha spiegato che “in questo periodo sono numerose le sfide che siamo chiamati ad affrontare. Su tutte, penso sia doveroso perseguire nella battaglia per l’introduzione del salario minimo, misura necessaria per contrastare il lavoro povero, una piaga con cui troppo spesso lavoratrici e lavoratori si trovano a fare i conti. Vanno anche adeguate le pensioni al costo della vita, iniziando ovviamente da quelle minime. Poi, dobbiamo aiutare e guidare le nostre giovani e i nostri giovani nell’ingresso nel mondo lavorativo: è compito nostro offrire loro garanzie e contratti stabili, disincentivando il lavoro precario, fatto di incertezze e salari troppo bassi. Infine, dobbiamo alleggerire la tassazione per le nostre PMI, introducendo misure fiscali favorevoli”.

