Riforma pensioni 2023/ Macron “Proposta ingiusta. Paura per una rivoluzione sociale”

La riforma pensioni del 2023 starebbe molto stretta anche ai francesi, tanto che Emmanuel Macron, Presidente della Repubblica francese, si sarebbe opposto all’innalzamento dell’età anagrafica per uscire dal lavoro, insieme alle parti sociali della sua nazione.

Le parti sociali francesi – proprio come in Italia – sono in totale o quasi, ribellione. La riforma pensionistica con l’ipotesi di aumentare l’età anagrafica non sta bene alla gran parte di cittadini. Anche il Presidente è preoccupato delle possibili ripercussioni che questa scelta possa scatenare nel sociale.

Riforma pensioni 2023: per Macron “riforma ingiusta”

La riforma pensioni 2023 ha portato malumori non solo in Italia, dove le parti sociali e gran parte di esponenti politici lamentano questa riforma come una soluzione di dubbia legittimità, ma anche in Francia, dove stando alle parole di Macron alzare l’età anagrafica comporterà un danno sociale non indifferente, oltre che ritenerla una “riforma ingiusta“.

Anche nella nazione francese diversi politici del territorio sono intervenuti sulla vicenda. In una intervista dal giornale La Dépêche du midi, il segretario del sindacato CFDT, Laurent Berger, ha dichiarato ad esempio: “La riforma così come prevista susciterà parecchia conflittualità sociale“.

Poi sempre Berger aggiunge: “La misura sull’età, è una linea rossa. Se ci saranno annunci con un innalzamento dell’età legale a 65 o 64 anni, la Cfdt, come gli altri sindacati, chiederanno ai lavoratori dipendenti di mobilitarsi contro questa misura“.

Quel che il Governo francese prevede è che possa scatenarsi una rivoluzione sociale che desterebbe preoccupazione, e sappiamo bene che i cittadini francesi sono in grado di opporsi facendosi sentire a gran voce.

Questa volta i cittadini non sono da soli, perché anche il presidente di Cfe-Cgc, Francois Hommeril, ha fatto sapere che se il Governo decidesse di proseguire con la sua riforma pensioni del 2023 (e probabilmente anche per gli anni successivi), scenderà in strada insieme ai protestanti per fermare questa “ingiustizia”.











