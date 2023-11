Riforma pensioni 2023/ Didonè (Fnp-Cisl): pensionati usati come bancomat

LE PAROLE DI DIDONÈ

Emilio Didonè evidenzia che “negli ultimi 20 anni il prezzo pagato dai pensionati è stato pesante, per non dire insopportabile. E ancora una volta la manovra di bilancio infierisce su di loro, che rimangono i cittadini più penalizzati dal Governo di turno. Quando il Paese è in crisi e la coperta è corta, il peso maggiore ricade sempre sui pensionati che sono usati come bancomat per recuperare le risorse che servono a tappare i tanti buchi di bilancio”. Il Segretario generale della Fnp-Cisl ricorda che “solo negli ultimi 10 anni i blocchi della perequazione hanno portato ad un abbattimento del potere di acquisto di più del 30%, senza contare l’aumento del carrello della spesa e dei consumi energetici. Per contenere il debito pubblico dell’Italia si smetta di cambiare le regole del gioco ogni anno e di tagliare i diritti legittimamente maturati dai pensionati e si combatta in modo finalmente serio i mali dell’evasione e della corruzione, e si eliminino sprechi e privilegi, veri cancri del nostro Paese”.

MANOVRA/ Bene gli incentivi alla natalità, ma mancano i piani di medio-lungo periodo

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI MALACALZA

Claudio Malacalza evidenzia che “dopo anni di propaganda sull’abolizione della legge Fornero, il centrodestra al governo ha di fatto eliminato la flessibilità, garantendo l’accesso alla previdenza anticipata a poche migliaia di persone; in due leggi di bilancio hanno messo paletti, vincoli e tagliato la spesa previdenziale creando un meccanismo che addirittura rafforza il sistema basato sulla riforma Monti- Fornero del 2011”. Il Segretario generale dello Spi-Cgil di Piacenza, come riporta piacenza24.eu, ricorda infatti che Quota 103 resterà in vigore anche nel 2024, ma a differenza di quest’anno ci sarà un ricalcolo tutto contributivo con una formula molto penalizzante e con un tetto massimo mensile pari a quattro volte il minimo (circa 2.256 euro)”.

RIFORMA PENSIONI 2023/ Durigon: non c'è restringimento platee rispetto alla Fornero

L’ALLUNGAMENTO DELLE FINESTRE PER IL PENSIONAMENTO

Il sindacalista spiega anche “per l’accesso Ape sociale, ossia l’anticipo pensionistico per i disoccupati, per le persone con invalidità sopra o uguale al 74%, per i lavoratori impegnati in attività gravose e per quelli che assistono persone con handicap confermato fino a fine 2024, occorrono almeno 63 anni e cinque mesi di età anagrafica, con aumento di cinque mesi rispetto alla situazione attuale. Per Opzione Donna occorre essere disoccupate o caregiver, o con una invalidità di almeno il 74%”. Inoltre, “per questi soggetti la ‘finestra’ per accedere alla pensione si apre dopo un anno per le dipendenti e diciotto mesi per le autonome. Vengono allungate le finestre e chi ha diritto ad andare in pensione dovrà aspettare più tempo: da tre a sette mesi per il settore privato da sei a nove mesi per il settore pubblico”.

PREMIERATO E FINANZA/ Se il passaggio da modello orizzontale a verticale aiuta (anche) l'economia

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA