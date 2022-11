Riforma pensioni 2023/ Malumori su Quota 103, la replica di Carmelo Satta (Fenapi)

Sulla riforma pensioni del 2023 non mancano i primi malumori. Nonostante sia stata presa la decisione di prorogare Opzione Donna con un cambio shock e introdurre Quota 103 (mix tra quota 41 ma con limite anagrafico a 62 anni).

Sicuramente molto ben apprezzata la soluzione per evitare il ritorno alla riforma pensioni della Fornero, ma allo stesso tempo non può essere certamente una opzione definitiva, dato che questa manovra di bilancio sembrerebbe presentare non poche lacune.

Riforma pensioni 2023: cosa ne pensa il presidente della Fenapi

Carmelo Satta, Presidente Nazionale della società Fenapi, ha voluto dire la sua con un intervento ben esplicito, spiegando le sue perplessità sulla riforma pensioni del 2023:

“In tema di pensioni diventa oggi più che mai necessario realizzare una riforma strutturale del sistema previdenziale che adegui il parametro della legge Fornero alle evoluzioni economico-sociali degli ultimi anni. Il sistema quote non è risultato efficace né con quota 100, né tantomeno con quota 102, e ancor meno lo sarà con Quota 103, la pensione non può essere un terno al lotto , in questo caso un ‘ambo secco’, ma dovrebbe al più essere un meccanismo flessibile che porti a Quota 103 come semplice somma, senza paletti, degli anni contributivi versati e dell’età anagrafica solo così si potrebbe parlare di anticipo pensionistico e flessibilità in uscita.

La nuova legge di Bilancio presentata dal Governo Meloni è una manovra che comprendiamo abbia assunto carattere necessariamente difensivo visto i ristretti tempi entro cui è stata elaborata, in considerazioni delle risorse economiche limitate e anche soprattutto in presenza di una crisi economica mondiale. Riteniamo possa, dunque, essere un buon inizio, ma il cammino è ancora lungo, specie su alcuni fronti“.

Al di là che la riforma pensioni del 2023 sia temporanea, è importante far presente che una riforma delle pensioni deve necessariamente essere strutturale per facilitare l’uscita dal lavoro senza troppe difficoltà. Godere dei contributi pensionistici è un diritto, non una opzione facoltativa.

