Riforma pensioni 2023/ Marina Calderone rinvia una riunione importante, perché?

Per la riforma pensioni del 2023 e quella che susseguirà nel nuovo anno – o almeno si spera – si sarebbe dovuto discutere sul tavolo politico tra Governo e Sindacati. Situazione che all’8 di febbraio 2023, non è avvenuta, piuttosto, con una semplice nota è stata rinviata di cinque giorni.

Mentre in Francia il popolo si è attivato e sceso in campo da diversi giorni, per far valere le loro idee politiche, in Italia si parla di rinvii e problematiche di varia natura da non poter essere trascurate. Comprendiamo che superare la riforma pensioni della Fornero non è facile, ma allora, qual è la soluzione alternativa?

Riforma pensioni 2023: lo stop dettato dalla ministra del lavoro

Poco prima dell’incontro tra Governo e sindacati per discutere come la riforma pensioni 2023 o 2024, possa superare la Legge Fornero, Marina Elvira Calderone, Ministro del lavoro e delle politiche sociali della Repubblica Italiana, ha fatto sapere in una nota “per impegni istituzionali sopraggiunti, la riunione è rinviata a lunedì 13 febbraio”.

Una comunicazione lampo, che non ha lasciato spazio ad altri dettagli se non questo rinvio per – ribadiamo – impegni non precisati. Le parti sociali nel frattempo, sono in forte attesa di ricevere riscontro dal Governo riguardo Opzione Donna, dato che il caos attorno a quest’ultima soluzione, sta attivando gli animi ribelli.

Le parti sociali esigono una risposta dal Governo riguardo alle manovre finanziarie per la prossima riforma pensioni del 2024. Opzione Donna – aveva detto il ministro Calderone – sarà più flessibile, mentre la Fornero “superata“.

Al momento la verità è che per Opzione Donna la platea si è ristretta a 2.500 lavoratrici, a causa delle manovre intraprese con la nuova Legge di Bilancio. Il dubbio delle parti sociali, è che Marina Calderone abbia voluto prendere tempo rinviando questo incontro, che come avrete compreso era molto importante.

Il focus sarà su "giovani e donne", quindi un tema prioritario che non può più esser lasciato da parte.











