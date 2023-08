RIFORMA PENSIONI 2023/ Marozzi (Uilp): rivalutazione è insufficiente (ultime notizie 1 agosto)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI MAROZZI (UILP)

Come noto, la Uil Pensionati ha promosso cinque cause-pilota contro il blocco parziale delle indicizzazioni stabilito con l’ultima Legge di bilancio e Marina Marozzi, Segretario generale della Uilp Marche, ricorda che “la pensione non è un regalo di Stato ma il frutto di anni di lavoro e di regolare versamento dei contributi ed è per questo che la nostra Organizzazione ha promosso questa iniziativa, che non significa ridurre la nostra attenzione e il nostro impegno alle pensioni di importo più basso, tanto che proprio anche grazie alla nostra mobilitazione era stato previsto un anticipo negli ultimi mesi 2022 dell’aumento dell’importo delle pensioni a recupero parziale dell’inflazione, mentre continuiamo a chiedere proprio per le pensioni più basse l’ampliamento della Quattordicesima e l’incremento delle somme per chi già la riceve e una significativa riduzione delle tasse.”

L’INSUFFICIENZA DELLE RIVALUTAZIONI

“Purtroppo sotto i colpi del caro bollette e dell’aumento del costo del carrello della spesa, i pensionati marchigiani fanno sempre più fatica ad arrivare a fine mese e la rivalutazione delle pensioni non si è dimostrata sufficiente a supportare gli anziani nei loro bisogni quotidiani, a partire da quelli legati alla salute con una sanità pubblica incapace di rispondere alle esigenze dei più fragili e la difficoltà economica ad accedere alle prestazioni a pagamento”, aggiunge la sindacalista, spiegando anche che “di certo non possiamo tollerare che una parte dei pensionati venga penalizzata trasformandoli in un bancomat dove lo Stato preleva al bisogno, erodendo anno dopo anno il loro potere d’acquisto”.

