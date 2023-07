Riforma pensioni 2023/ Cgil chiede un patto intergenerazionale

LE PAROLE DI CIGNA

Oggi è in programma il tavolo tecnico in tema di riforma delle pensioni dedicato ai giovani. Secondo Ezio Cigna, come riporta collettiva.it, è “necessario rafforzare il patto intergenerazionale, soprattutto in un sistema previdenziale a ripartizione come il nostro, dove i contributi dei lavoratori attivi servono a pagare le pensioni di chi si trova già in pensione”. Infatti, sottolinea il responsabile previdenza della Cgil nazionale, se questa sfida non verrà colta si potrebbe “determinare una crisi profonda dell’attuale sistema, visto che proprio i giovani saranno disincentivati a rimanere nel mercato del lavoro e a versare i contributi, se non avranno in cambio certezze sulla loro futura pensione”. E se i giovani non lavoreranno con continuità metteranno a rischio anche le pensioni di chi è già in quiescenza, oltre che le loro. Di qui la necessità di un intervento anche della politica su questo fronte. Vedremo se dal tavolo di oggi emergeranno proposte.

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI NANNICINI

Secondo Tommaso Nannicini, “il sistema previdenziale si può cambiare senza scassare i conti. Purché si chiuda la forbice tra due impostazioni sbagliate: risorse da tagliare o voti da blandire”. L’ex Senatore del Partito democratico, intervistato da Affari & Finanza, inserto economico di Repubblica, spiega che “bisogna trovare strumenti, simili all’Ape sociale, per chi vede allontanarsi l’età d’uscita e per vari motivi – disoccupazione, malattia, carichi di cura – non se lo può permettere”. Se, quindi, “la flessibilità è una necessità, come nei casi citati prima, giusto che lo Stato finanzi un’indennità ponte. Se invece è una preferenza, la flessibilità si paga”. Di fatto si dovrebbe andare in pensione “tutti allo stesso modo, con l’assegno calcolato in base ai contributi versati. Una sorta di Opzione Tutti”.

LA PROPOSTA DI OPZIONE TUTTI

Di fatto si tratterebbe di estendere a tutti il criterio già valido per Opzione donna. Inoltre, secondo Nannicini, sarebbe “utile anche agire sul secondo pilastro, incoraggiando la previdenza integrativa. E spingere le imprese all’’age management’, a gestire un passaggio graduale del personale senior alla pensione nell’ottica di un invecchiamento attivo che favorisca l’inserimento delle nuove leve”. Per quel che riguarda, i giovani, invece, “va pensata una pensione di garanzia per coprire i buchi in carriera. Ma soprattutto occorre contrastare lavoro povero, al nero, sotto soglia. Se sei precario tagli anche i figli. Figuriamoci il risparmio previdenziale”. L’esponente dem sottolinea anche che “il sistema contributivo ha bisogno di manutenzione, ma non si può tornare indietro perché garantisce equità tra generazioni e permette al sistema di restare sostenibile ed equo”.

