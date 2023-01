Riforma pensioni 2023/ Nessun aumento a gennaio come promesso: cosa è successo?

Con la nuova riforma pensioni del 2023, le aspettative erano molto alte. O almeno, i cittadini pensionasti si aspettavano di vedere sul loro conto, una pensione una cifra dell’assegno previdenziale un po’ più alta rispetto a quella dello scorso anno (visti gli aumenti promessi da parte del Governo).

La Legge di Bilancio 2023 ha stabilito degli aumenti, che però – come già accennato – non sono ancora arrivati. Prima di comprendere il perché, è importante far leva sulle motivazioni che hanno spinto il Governo Draghi e la manovra dell’esecutivo del Governo Meloni, per questioni legate all’inflazione alle stelle.

Riforma pensioni 2023: a gennaio nessun effetto

La riforma pensioni 2023 avrebbe creato delle aspettative che a gennaio, non si sono verificate: un innalzamento del proprio assegno previdenziale. A confermare quanto sta accadendo in questi giorni è il responsabile della Confederazione Generale Italiana del Lavoro, Ezio Cigna, che dice:

“Dopo la circolare 135 del 2022 dell’Inps non sono arrivate ulteriori informazioni. Dunque gli aumenti a gennaio sono stati versati solo ad alcuni pensionati. Non a tutti“.

L’aumento è stato pagato a coloro che durante il 2022 hanno ricevuto un assegno minore di 2.101,52 euro lordi. Chi invece ha superato la soglia dei 2.101,52€ (sempre al lordo delle tasse), dovrà attendere il mese di febbraio 2023.

Il motivo per la quale la riforma pensioni del 2023 non sta registrando gli aumenti previsti è legato a degli aspetti tecnici. Con la lunga attesa da parte della nuova riforma, visto che è stata riformulata e pubblicata in extremis, l’ente previdenziale INPS, ha voluto attendere prima di esborsare cifre in più che avrebbe dovuto richiedere indietro.

Motivo per cui i tempi si sono protratti. Nessun problema o tragedia, visto che l’aumento arriverà comunque a febbraio, quindi con un solo mese di ritardo rispetto a quello che ci aspettava dopo l’ufficialità della nuova riforma previdenziale.

Ricordiamo che la rivalutazione pensionistica si baserà sul tasso di inflazione ufficializzato dall’ISTAT.











