Riforma pensioni 2023/ Nuovi aiuti per combattere l’aumento dell’inflazione

Nuovo incontro al Palazzo Chigi per discturere sulla nuova riforma pensioni 2023 per combattere l’aumento dell’inflazione. Sono trapelate delle indiscrezioni per quanto riguarda le nuove misure che stanno per arrivare, come per esempio la proroga sullo sconto sul carburante, nuovo taglio al cuneo fiscale e l’aumento delle pensioni.

Inoltre, l’aumento delle entrate derivanti dall’IVA, l’aumento dell’inflazione e il prezzo dell’energia, hanno portato un bottino da 14,3 miliardi di euro, soldi che potrebbero essere utilizzati per il nuovo Decreto. Questi fondi potranno anche portare l’azzeramente sull’IVA sui beni di prima necessità come pane e pasta.

Decreto Aiuti bis: nuove agevolazioni per i cittadini italiani

Con la nuova riforma pensioni nel 2023, è possibile contrastare l’aumento del costo della vita grazie all’aumento delle pensioni che i cittadini italiani riceveranno.

L’aumento di quest’ultime era previsto a partire dal 1° gennaio 2023, data che potrebbe anticiparsi a ottobre 2022. Secondo quanto riportato dall’intervista del sottosegretario all’Economia Federico Freni, al Messaggero, la rivalutazione delle pensioni dovrebbe essere attorno al 2%.

Per quanto riguarda il taglio al cuneo fiscale, sembra sia confermato, infatti l’agevolazione dovrebbe essere di 1,8% per tutti i redditi medio-bassi, questo a partire dal 1° luglio fino alla fine dell’anno.

Il taglio del carburante è in vigore fino al 21 agosto 2022, ma dovrebbe arrivare un nuovo ribasso almeno fino all’autunno. 900 milioni stanziati per prolungare il taglio di 30 centesimi per un altro mese, quindi esteso fino al 20 settembre 2o22.

La Legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché la Legge di Bilancio 2008, all’articolo 1 comma 290 afferma che:

“con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili sono ridotte al fine di compensare le maggiori entrate dell’imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio“.

Oltre alla nuova riforma pensioni, taglio sul gas, cuneo fiscale, c’è anche un’altra importante misura dove il Governo è intervenuto diverse volte soprattutto negli ultimi mesi. Parliamo del taglio sulle aliquote per le bollette. Infatti ci sarà una riduzione del 5% sull’IVA per quanto riguarda il metano usato per la combustione del metano sia per usi industriali che civili.











