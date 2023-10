Riforma pensioni 2023/ Da Siap richiesta di tutelare il potere d’acquisto degli assegni

LE PAROLE DI TIANI (SIAP)

Giuseppe Tiani, Presidente del Siap Polizia, evidenzia che “il Sindacato ha ben chiare le criticità che derivano da una manovra di bilancio in deficit e dal riflesso negativo e drammatico, prodotto dalle guerre e crisi internazionali sempre più preoccupanti: le immagini trasmesse dai media toccano il cuore di tutti per la violenza inaudita delle azioni barbariche che fanno strage di vite innocenti. Ciononostante il potere di acquisto dei nostri stipendi e delle pensioni va tutelato, anche attraverso l’effetto che può produrre l’abbassamento delle aliquote Irpef e il rinnovo contrattuale, che per le cifre e misure anticipate dai giornali non sanerà quanto i poliziotti, i lavoratori e le famiglie hanno già perso rispetto alla qualità della vita. L’impoverimento delle retribuzioni e gli elevati costi degli interessi per i mutui, affitti e costo dei beni energetici ha reso asfittiche le economie familiari”.

SALARIO MINIMO/ La "battaglia" che resta irrisolta dopo la decisione del Cnel

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI BOMBARDIERI

Oggi è in programma un incontro tra Governo e parti sociali in vista dell’approvazione della Legge di bilancio. Pierpaolo Bombardieri, Segretario generale della Uil, come riporta umbrianotizieweb.it, ha spiegato che si terrà a partire dalle 19:00 e durerà un’ora. Considerando che sono state convocate 17 sigle, “vuol dire che avremo tre minuti a testa per illustrare le nostre posizioni e parlare della manovra. Noi ascolteremo. Ci aspettiamo una risposta sui salari, a partire dal mantenimento del cuneo fiscale, che, però, non aumenta il salario ed è una misura che dura solo per un anno. Abbiamo chiesto anche la detassazione degli aumenti contrattuali e della contrattazione di secondo livello e aspettiamo risposte sulla riforma del fisco e delle pensioni e sulla sanità”.

CONTRATTI A TERMINE/ La scommessa del Governo (sulle parti sociali) per evitare il rischio precarietà

LE PAROLE DI ZANELLA (AVS)

Intanto vanno registrate anche le dichiarazioni di Luana Zanella, secondo cui “la Nadef 2023 annuncia generici obiettivi programmatici senza avere il coraggio di politiche adeguate alla pesante realtà economica”. Per la capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera, come riporta Adnkronos, “anche sul fronte previdenziale, archiviati i proclami elettorali di superamento della legge Fornero, le uniche risorse che si profilano saranno destinate all’anticipazione per l’anno in corso dell’adeguamento Istat delle pensioni previsto per il 2024”. Zanella ricorda che il suo partito ha presentato una risoluzione che chiede un pacchetto di impegni sui fronti sociali e ambientali più urgenti”, tra cui una “ flessibilità pensionistica in uscita, dai 62 anni di età o con 41 anni di contributi a prescindere dall’età anagrafica”.

TRIMESTRE ANTI-INFLAZIONE/ Alle associazioni dei consumatori non basta, ecco le controproposte

— — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA