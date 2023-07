RIFORMA PENSIONI 2023/ Opzione donna, arriva la sanatoria Inps per il 2021 (18 luglio)

RIFORMA PENSIONI, LA SANATORIA INPS PER OPZIONE DONNA

Mentre non è ancora chiaro se e come verrà modificata Opzione donna dopo la stretta inserita nell’ultima Legge di bilancio, “arriva la sanatoria Inps per le domande relative alle uscite del 2021. È lo stesso Istituto previdenziale a fornire indicazioni relative alla possibilità di uscire con la pensione anticipata operando con il riscatto agevolato a percentuale che, pertanto, trova applicazione alle istanze presentate dalle lavoratrici anche dopo il 31 dicembre 2021”. Il Sole 24 Ore spiega infatti che “l’Inps ha fornito chiarimenti nel messaggio numero 2547 del 2023, ammettendo al riesame le istanze che erano state respinte. Il tutto, dunque, si basa su una sanatoria e sul riscatto agevolato cosiddetto ‘a percentuale’, che considera il minimale applicato agli artigiani e commercianti che, due anni fa, era pari a 15.953 euro”.

LE INDICAZIONI SUL MINIMALE

A proposito del minimale, in passato l’Inps aveva chiarito “che il riscatto si poteva fruire anche per i periodi antecedenti al 1° gennaio 1996 in due situazioni. La prima riguardava il riscatto ottenuto passando al sistema contributivo, ovvero al metodo di calcolo della pensione basato esclusivamente sul montante dei contributi versati a partire dal 1° gennaio 1996. La seconda condizione riguardava proprio la richiesta della pensione con opzione donna. In particolare dal 2012, secondo le spiegazioni fornite dall’Inps, l’opzione del contributivo per i periodi fino al 31 dicembre 1995, non consentiva di accedere alla pensione con i requisiti che non siano quelli ordinari. Pertanto, nemmeno con Ppzione donna. Si trattava di una sanatoria parziale predisposta dall’Inps a favore di coloro che, nell’incertezza normativa, avevano prodotto la domanda di riscatto agevolato pagando anche solo parzialmente il relativo onere economico”.

