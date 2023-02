Riforma pensioni 2023/ Opzione Donna da cambiare subito, ma due mesi Governo “fermo”

La riforma pensioni per il 2023 doveva apportare delle sostanziali migliorie. Ad oggi però, si notano gli effetti di una riforma che è soltanto temporanea, presa di fretta e furia, senza dei riscontri oggettivi. La proposta per i giovani e Opzione Donna sembra ormai dimenticata.

Marina Calderone, ministra del Lavoro del Governo Meloni, ha parlato al Senato, rispondendo ad alcune domande e perplessità sullo stato dei lavoratori italiani, a maggior ragione le donne, ed ecco che da qui sorge il punto di domanda principale: quando verrà modificata e migliorata Opzione Donna?

Riforma pensioni 2023/ Berlusconi: minime saranno alzate di anno in anno

Riforma pensioni 2023: speranze di cambiare Opzione Donna?

La riforma pensioni 2023 non cambierà Opzione Donna, ma si spera che al termine della sua scadenza, si possa già pensare ad apportare le tanto e desiderate modifiche. Cambiamenti che però, incideranno appena su meno di 3 mila donne in tutta Italia.

La nuova misura da inserire in Legge di Bilancio, coinvolgerà donne incivili al 74%, donne licenziate o caregiver (con almeno 60 anni di età) e 35 anni di contributi versati. Ma le misure sono state contestate in gran parte dalle parti sociali, che hanno giudicato male la decisione di ridurre l’età anagrafica a 59 anni per un figlio, e a 58 per due figli.

Reddito di cittadinanza 2023/ Scatta l'obbligo di frequentare corsi, ma quali?

La ministra Calderone, ha fatto sapere che “la platea delle beneficiarie è composta da 2.900 lavoratrici che maturano i requisiti nel 2023“. Un numero certamente in aumento – seppur in modo lieve – nel 2024, portando da 2.900 a 4.500 di donne beneficiarie. Mentre nel 2025, si potrebbe raggiungere il picco pari a 5.100.

Si prevede altresì, che nel 2026 seppur i numeri crescenti, la spesa pubblica possa ridursi, apportando migliorie ai conti dell’ente previdenziale. L’obiettivo è rendere Opzione Donna strutturale. Al momento mancano i fatti, dato che da quella fatidica promessa, sono trascorsi due mesi e ancora non si sa nient’altro.

Cirielli: "Serve ripristinare confini internazionali"/ "Su Donbass deciderà Ucraina"

Ha espresso il suo parere – e anche duramente – la senatrice della Repubblica Italiana, Susanna Camusso, ex segretaria generale della Cgil, il quale ha risposto: “Ho già visto quattro riforme previdenziali: non si fanno in qualche mese. Noi abbiamo bisogno di una risposta adesso, non tra qualche anno, e per fare una riforma complessiva bisogna mettere a posto prima le pendenze in corso. Serve un provvedimento in tempi brevi“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA