Riforma pensioni 2023/ Opzione donna prorogata per “poco tempo”: ecco i dettagli

Sulla riforma pensioni del 2023 sussistono così tanti cambiamenti e perplessità, che gli italiani cominciano quasi ad esserne pieni. Dopo il cambio repentino sull’Opzione Mamma, che stava facendo discutere sindacati e opposizioni, adesso si parla di Opzione Donna come proroga temporanea.

La proroga dell’Opzione Donna durerebbe soltanto 6 oppure 8 mesi. La conferma ufficiale su quel che succederà la sapremo lunedì 5 dicembre, dove presso Montecitorio i tecnici della Camera valuteranno il decreto legislativo di bilancio.

RIFORMA PENSIONI 2022/ Il freno all'assunzione dei giovani della Legge Fornero

Riforma pensioni 2023: i possibili scenari lunedì 5 dicembre

Lunedì 5 dicembre, sulla riforma pensioni del 2023 si apriranno altri possibili scenari. Maggioranza e Governo si incontreranno per stabilire come e se attuare delle modifiche su Opzione Donna, che moltissima probabilità verrà prorogata soltanto per un massimo di 12 mesi.

Riforma pensioni 2023/ Su Opzione donna è caos: il pasticcio "all'italiana"

Al momento sussisterebbero delle limitazioni importanti, che restringerebbero la cerchia di lavoratrici a cui destinare la prossima riforma:

Nello specifico alle “caregiver”, alle invalide civili e alle «licenziate», fissando inoltre, la soglia anagrafica, nel mix con i 35 anni di versamenti, a 60 anni includendo uno sconto di un anno per quelle aventi un figlio (59 anni) e di due con minimo due figli (58 anni).

Ma anche la recente trasformazione da Opzione Donna a “Opzione Mamma” sembrerebbe abolita. Il motivo è legato ad una supposizione discriminante nei confronti di quelle lavoratrici il cui sussidio previdenziale verrebbe attribuito in base al numero di figli, che però ricordiamo, non tutte potrebbero avere.

Riforma pensioni 2023/ Passo indietro per "Opzione Mamma", come si torna?

Sicuramente sulla base dei costi non ci sarebbero dubbi, Opzione Donna per un periodo limitato di tempo costerebbe meno soldi: 20 milioni contro i 110 milioni in caso di “riforma secca”, come è accaduto con il Governo Draghi, che aveva mantenuto invariato lo schema: 58 anni d’età (59 per le ”autonome”) e 35 di contributi.

Il risparmio sarebbe dovuto alla riduzione di lavoratrici beneficiarie (che non arriverebbero neanche a 3 mila, ma con esattezza sarebbero 2.900) dell’Opzione posta in essere sulla riforma pensioni del 2023.











© RIPRODUZIONE RISERVATA