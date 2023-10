Riforma pensioni 2023/ La richiesta di assegni adeguati che accomuna i cittadini europei

I DATI EUROBAROMETRO

Come riporta l’agenzia Sir, dall’indagine Eurobarometro sulla demografia pubblicata ieri dalla Commissione europea emerge che “sette europei su dieci ritengono che le tendenze demografiche in atto mettano a rischio la prosperità economica e la competitività a lungo termine dell’Unione. Tra le sfide demografiche più urgenti sono considerati l’invecchiamento della popolazione (42%) e la contrazione della popolazione in età lavorativa con l’associata carenza di manodopera (40%)”. In ambito demografico “preoccupano i cittadini la migrazione e l’integrazione (34%), lo spopolamento e la fuga dei cervelli (26%) e il calo del tasso di fertilità (21%)”. Inoltre, “secondo un cittadino europeo su due (51%) la gestione del cambiamento demografico dovrebbe rimanere una priorità politica congiunta di Ue e Stati membri. Solo il 17% non considera il cambiamento demografico una priorità politica. Rispetto alle soluzioni politiche per affrontare l’invecchiamento della popolazione, i cittadini intervistati hanno indicato la garanzia di pensioni adeguate accessibili per le generazioni future (49%), servizi sanitari di alta qualità e convenienti (49%)”.

RIFORMA PENSIONI, LE RIVENDICAZIONI DI ANP-CIA

In un articolo pubblicato su “Dimensione Agricoltura”, l’Anp-Cia Toscana evidenzia che in tema di riforma delle pensioni sono due i punti “su cui dovremmo concentrarci maggiormente: la salvaguardia delle pensioni in tutte le sue declinazioni e la tutela del servizio sanitario nazionale. Indicizzazione, riduzione della tassazione, opzione donna, pensione di garanzia sono i punti di cui vogliamo discutere sul tema pensioni, ma su tutti, quella a noi più caro è quello delle pensioni minime. L’innalzamento a 600 euro, peraltro fino alla fine del 2023 non è dignitoso e significa impedire l’accesso di moltissimi anziani alle cure, a qualsiasi forma di svago e soprattutto al cibo. Al contrario di quanto affermato, i poveri non mangiano meglio, ma spesso devono fare rinunce che vanno a ledere la loro dignità; dignità che lo Stato dovrebbe garantire a tutti i propri cittadini”.

LE PAROLE DI DEL CARLO

In un altro articolo dello stesso giornale della Cia Toscana vengono riportate le parole del Presidente nazionale dell’Anp-Cia Alessandro Del Carlo: “Servizi sociosanitari efficienti e politiche per l’invecchiamento attivo rappresentano un elemento decisivo per la tutela degli anziani, assieme a pensioni adeguate a garantire una vita dignitosa. Vale a dire assegni minimi a 780 euro; recupero dell’indicizzazione per le pensioni colpite dall’inflazione; Ape sociale agli agricoltori per andare in pensione in anticipo senza penalizzazioni; modifica di Opzione Donna oggi particolarmente punitiva; riduzione del carico fiscale sulle pensioni in un’ottica di progressività e giustizia sociale”. Queste, viene ricordato, sono “tutte rivendicazioni che Anp-Cia continua a voler porre all’attenzione di Governo e Parlamento proprio con la nuova Legge di Bilancio in arrivo”.

